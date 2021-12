Corticeira Amorim concretiza emissão de papel comercial verde de 11,6 milhões de euros (Imagem de arquivo) © Direitos Reservados

A Corticeira Amorim concretizou um programa de emissões de papel comercial verde, com o montante nominal máximo de 11,6 milhões de euros e maturidade até 2026, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na informação, a empresa indicou que "está determinada em aumentar a proporção do consumo de energia proveniente de fontes renováveis controladas pelo grupo que, em 2020, ascendia a 66%".

Assim, estas emissões, explicou, serão para "financiar a aquisição de painéis fotovoltaicos por diversas empresas do perímetro da Corticeira Amorim, no período de 2021 a 2024, que permitirão gerar mais 30 GWh [gigawatts hora] (cerca de 20% do consumo reportado em 2020)".

Além disso, este programa permitirá "alongar a estrutura de maturidades de financiamento da Corticeira Amorim, reforçando os seus capitais permanentes e componentes de financiamento sustentável", salientou o grupo.

A corticeira recordou ainda que este é já o terceiro "financiamento sustentável" que leva a cabo no espaço de cerca de um ano, depois da emissão de obrigações verdes, de 40 milhões de euros, em 03 de dezembro de 2020, e do programa de emissões de papel comercial 'Sustainability Linked' de 20 milhões de euros, divulgado em 05 de agosto deste ano.

A organização, garantia de subscrição e funções de agente, pagador, 'dealer' e instituição registadora da operação estão a cargo do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sucursal em Portugal.