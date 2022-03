A Amorim Cork Flooring, unidade de pavimentos e revestimentos da corticeira Amorim, lançou a campanha "Walk on Amazing". A empresa criou, em cortiça, a superfície de Marte numa área de cerca de 600 metros quadrados, tendo por base imagens de satélite e imagens captadas pelo Perseverance Mars Rover.

O protagonista a pisar a superfície de cortiça, nesta campanha, foi o ex-astronauta da NASA Scott Kelly que já esteve em quatro missões espaciais e integrou a One Year Mission em 2015 e 2016, uma missão de 340 dias consecutivos no espaço na Estação Espacial Internacional.

O pavimento foi construído ao longo de dois anos, tendo envolvido disciplinas como o digital printing, video maping ou film, 56 horas de renderings. Depois, foram realizados filmes de curta duração associados à campanha com objetivo de dar a conhecer o projeto a cerca de 100 milhões de pessoas em 17 diferentes países, incluindo Portugal, EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Suécia e Finlândia, refere a corticeira em comunicado.

A campanha "Walk on Amazing", presente online, em pontos de venda e com ações de ativação de marca, pretende demonstrar os benefícios associados aos pavimentos de cortiça, um material também naturalmente evoluído, afirma a empresa Amorim em comunicado.

A agência de publicidade Stream and Tough Guy, sediada em Lisboa, pretende mostrar com esta campanha que os pavimentos em cortiça propiciam conforto térmico, isolamento acústico e melhor qualidade do ar, oferecem redução do ruído, bem-estar ao andar e resistência ao impacto, e são tanto hipoalergénicos como inodoros, afirma a corticeira Amorim.

O diretor de Marketing e Vendas da Amorim Cork Flooring, Gonçalo Marques, sublinha que "tendo em atenção que trabalhamos uma matéria-prima 100% natural, reciclável e renovável, os pavimentos em cortiça são produtos sustentáveis, ecológicos, verdes. De resto, a sustentabilidade desempenha invariavelmente um papel fundamental na procura de novas soluções, sendo o fio condutor que delineou muitas das estratégias da empresa ao nível de lançamento de pavimentos. Somando-lhe a inovação, o design e a marca, facilmente caminhamos no fantástico".