Corticeira Amorim integra o United Nations Global Compact

A Corticeira Amorim anunciou que participa, desde a semana passada, no United Nations Global Compact, uma iniciativa voluntária das Nações Unidas que reúne organizações alinhadas com os direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e combate à corrupção.

Em comunicado, a corticeira de Mozelos, Santa Maria da Feira, diz estar agora obrigada à "aplicação dos Dez Princípios do UN Global Compact, prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e apresentação anual de um relatório (COP - Communication on Progress) detalhando todos os progressos alcançados em cada um dos pilares da sua política de sustentabilidade".

Segundo salienta, igualdade de género, finanças sustentáveis, estado de direito, governança e igualdade são alguns dos temas promovidos pelo UN Global Compact, iniciativa que reúne mais de 15 mil empresas com sede em 163 países.

"Uma sociedade mais justa, um ambiente mais saudável, uma economia mais competitiva, um contexto de negócios mais transparente e uma cultura mais íntegra são os valores inscritos nos Dez Princípios do UN Global Compact, incentivando as organizações aderentes a prosseguirem o caminho da sustentabilidade corporativa assente naquele sistema de referências universal. Reconhecendo que cumprindo as suas responsabilidades básicas também preparam o cenário para o seu sucesso a longo prazo. Perdurando no tempo, mitigando a pobreza, criando riqueza, fomentando a colaboração, a educação e a inovação, e participando ativamente na transformação do mundo", explica.