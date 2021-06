Corticeira Amorim paga 14,5 milhões por 50% da Herdade do Rio Frio

António Rios de Amorim, presidente executivo da Corticeira Amorim. © André Gouveia / Global Imagens

A Herdade do Rio Frio, em Palmela, no distrito de Setúbal, já foi uma das maiores e mais ativas do país, mas acabou nas mãos do BCP e da Parvalorem, como "ativo tóxico" do antigo BPN.

Agora, a Corticeira Amorim, através da Amorim Florestal, chegou a acordo com o BCP para a aquisição de 50% da sociedade Cold River´s Homestead, que entre os ativos de afetos à exploração agroflorestal, tem a Herdade do Rio Frio. De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a emprresa vai pagar 14,525 milhões de euros neste negócio.

O comunicado informa ainda que a Corticeira Amorim "tem, ainda, um acordo com a Parvalorem, SA para a aquisição dos restantes 50% da sociedade Cold River´s Homestead, SA, o qual está condicionado à verificação de determinados requisitos, cuja concretização se espera vir a ser possível no curto prazo".

A empresa liderada por António Rios Amorim explica que esta aquisição enquadra-se no seu projeto de intervenção florestal, que está em curso, e que "tem por objetivo assegurar a manutenção, preservação e valorização das florestas de sobro e desenvolvimento do sobreiro, aumentar as suas produções através de processos e tecnologias inovadores já experimentados noutras zonas e, desta forma, aumentar o sumidouro de carbono do montado e contribuir para a neutralidade carbónica da empresa e do país".

A Corticeira Amorim assume o compromisso de "melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade do Rio Frio, designadamente através de adensamentos a implementar neste montado único, com processos já experimentados em outras localizações".

Avança ainda que no âmbito deste projeto está a aberta "a analisar oportunidades de parceria com produtores florestais, instituições de investigação e entidades públicas locais, bem como aquisições de ativos agroflorestais com potencial de desenvolvimento e valorização do montado de sobro".