Corticeira Amorim sobe lucro em 25,9% no primeiro trimestre e soma 20,1 milhões

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 25,9%, para 20,1 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2021, tendo as vendas subido 32,0% e somado 264 milhões, anunciou esta terça-feira a empresa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a corticeira nota que "este crescimento foi positivamente influenciado pela consolidação da atividade das empresas do grupo SACI, desde 01 de janeiro", cujo contributo foi de 28 milhões de euros em vendas e de 2,8 milhões de euros em resultado líquido.

Assim, em termos comparáveis, o lucro subiu 8,6% e as vendas aumentaram 17,9%.

De acordo com a corticeira com sede em Mozelos, Santa Maria da Feira, "o crescimento orgânico das vendas resultou essencialmente de maiores níveis de atividade, de uma melhoria do 'mix' de produto e da subida de preços"

"As vendas consolidadas beneficiaram também de um impacto cambial positivo -- excluindo esse efeito, as vendas teriam subido 30,8% (+16,7% excluindo a consolidação da SACI)", acrescenta.

De referir ainda que "o comparativo com o período homólogo é favorecido pelo facto de o primeiro trimestre de 2021 ter sido o único trimestre do ano com decréscimo de vendas, afetado pelos efeitos da pandemia covid-19".

Até março, e excluindo o efeito da alteração do perímetro de consolidação, a Corticeira Amorim reporta um aumento homólogo de 22,7% do EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado, para 39,4 milhões de euros.

Segundo a empresa, "este desempenho reflete essencialmente o crescimento dos volumes e melhorias do 'mix', apesar de ter sido penalizado pelo significativo agravamento dos custos de energia, pela subida do preço de algumas matérias-primas não cortiça e pelo aumento dos custos com pessoal".

Apesar do aumento do investimento em ativo fixo (14 milhões de euros) e do primeiro do pagamento relativo à aquisição da participação de 50% na SACI (25 milhões de euros) realizados no primeiro trimestre, no final de março a dívida remunerada líquida da Corticeira Amorim totalizava 46 milhões de euros, uma redução de dois milhões face ao final do ano de 2021 que a empresa diz ter beneficiado da "forte geração de fluxos de caixa".

Numa análise por Unidades de Negócio (UN), as vendas da UN Rolhas - a que tem o maior peso na faturação da Corticeira Amorim - aumentaram 37,8% (+17,8% excluindo alterações perímetro de consolidação), para 193,6 milhões de euros.

"A UN beneficiou de um forte crescimento dos volumes, da subida de preços implementada no início do ano e do impacto favorável da valorização cambial (excluindo este feito, o aumento das vendas teria sido de 36,6%)", lê-se no comunicado.

Segundo precisa, "registou-se um crescimento de vendas em todos os segmentos e categorias de rolhas, bem como na generalidade dos mercados vinícolas, com particular destaque para a Europa".

Quanto à UN Revestimentos, aumentou as vendas em 25,7% para 38,4 milhões de euros, "beneficiando essencialmente de maiores níveis de atividade", enquanto as vendas da UN Aglomerados Compósitos subiram para 38,4 milhões de euros (+7,0% face ao período homólogo), com "uma evolução positiva na generalidade dos mercados onde opera".

Já as vendas da UN Isolamentos totalizaram 3,4 milhões de euros, recuando 2,8% face ao trimestre homólogo, em que esta UN tinha registado um forte crescimento da faturação (em 25,3%), "tornando a base de comparação particularmente exigente".

Analisando a rentabilidade por unidades de negócio, a Corticeira Amorim salienta que o EBITDA das UN Matérias-Primas e Rolhas totalizou 39,7 milhões de euros (+37,8%), tendo-se o rácio EBITDA/vendas de cifrado em 20,1% (20,2% no primeiro trimestre de 2021).

Por sua vez, o EBITDA da UN Revestimentos ascendeu a 900 mil euros e o rácio EBITDA/vendas cifrou-se em 2,5% enquanto o EBITDA da UN Aglomerados Compósitos subiu para quatro milhões de euros e o rácio EBITDA/vendas para 13,5% (4,9% no período homólogo).

Quanto à UN Isolamentos, apesar do decréscimo das vendas, manteve uma "rentabilidade operacional robusta", com um rácio EBITDA/vendas de 22,0% (22,7% em 2021).