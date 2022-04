Corticeira Amorim vai distribuir 26,6 milhões em dividendos

António Rios de Amorim, CEO da Corticeira Amorim. © André Gouveia / Global Imagens

Assim, o Conselho de Administração da Corticeira Amorim, tendo em conta o resultado líquido positivo que obteve nas suas contas individuais, no fim de 2021, de 31,6 milhões de euros, propõe aos acionistas que 26,6 milhões de euros sejam para dividendos (20 cêntimos por ação) e cerca de cinco milhões de euros para reservas livres, lê-se no documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na convocatória, além da análise de contas e outros documentos relativos ao exercício do ano passado, o Conselho de Administração propõe que os acionistas deliberam sobre o "número máximo de ações [próprias] a adquirir" até "ao limite correspondente a 10%", com contrapartidas entre os três euros e os 11 euros.

Já no que diz respeito às ações próprias a alienar, também até ao limite de 10%, propõe um preço mínimo de 7,50 euros por ação.

No dia 24 de fevereiro, a Corticeira Amorim anunciou que iria propor à assembleia-geral de acionistas a distribuição de um dividendo de 0,20 euros por ação, acima dos 0,185 euros do ano anterior.

"O Conselho de Administração deliberou propor à assembleia-geral de acionistas, a realizar no próximo dia 28 de abril, a distribuição de um dividendo de Euro 0,20 por ação (Euro 0,185 em 2021)", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 16,2%,para 74,8 milhões de euros em 2021, tendo as vendas consolidadas subido 13,2%, para 837,8 milhões de euros, superando os níveis pré-pandemia, divulgou a empresa, no mesmo dia.

"As vendas da Corticeira Amorim superaram, pela primeira vez, os 800 milhões de euros, atingindo 837,8 milhões de euros no final de 2021, uma subida de 13,2% face ao ano anterior", refere a empresa num comunicado à CMVM.