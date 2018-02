Coruja é a nova cerveja da Super Bock

O Super Bock Group tem uma nova cerveja: a Coruja. Esta é a designação da nova gama de cervejas especiais da empresa de Leça do Balio, totalmente criadas e desenvolvidas pelo mestres cervejeiros do grupo, e que chega por estes dias ao mercado com três variedades distintas, a Session Saison, a American Amber Lager e a India Pale Ale. Uma gama que pretende “democratizar o acesso do consumidor a este mundo mais diversificado das cervejas especiais”, diz o diretor de Marketing Cervejas Portugal do Super Bock Group.

Não confundir cervejas especiais com cervejas artesanais, destaca Bruno Albuquerque. Ao contrário da Seleção 1927, produzida pelo método de produção artesanal, a Coruja será produzida em grande escala. O uso da técnica de dry hopping em larga escala é o que lhe concede o “caráter especial”, sendo que este é um “processo inovador e inédito em Portugal”, e que consiste no adicionar tardio do lúpulo no processo de fabrico, “intensificando o aroma e a experiência sensorial”. Terão um preço de venda ao público de 4,49 euros para um pack de quatro cervejas. “É uma gama de entrada, mas riquíssima do ponto de vista aromático”, explica este responsável.

E porquê Coruja? “Porque há características muito marcantes nas corujas, animais que simbolizam o conhecimento e o mistério, que quisemos transpor para as nossas cervejas, resultado do saber dos nossos mestres cervejeiros, mas também sinónimas de contemporaneidade e de esta nova perspetiva e apetência do consumidor para experimentar a diversidade desta bebida”, diz Bruno Albuquerque.

A Coruja da Super Bock encontra-se, de forma permanente, em três estilos de cerveja especiais, diferentes entre si: a Session Saison é uma cerveja com toques cítricos, leve e suave no aroma e no sabor; a American Amber Lager afirma-se como uma cerveja onde o malte tem o protagonismo: doce e com notas tostadas e de caramelo. Já a India Pale Ale é uma cerveja mais amarga e intensa de sabor e aroma, graças à presença extra do lúpulo. “Temos três escolhas de excelência que esperamos que contribuam para a cultura cervejeira em Portugal, num contexto de renovado interesse e curiosidade pela categoria; e o poder de escolha dos nossos consumidores, que sabem que encontram a qualidade e a melhor experiência cervejeira com a Super Bock. A isto juntámos a SUMMA e a Solid Dogma que criaram esta imagem e criatividades absolutamente fantásticas e que nos permitem comunicar de forma mais diferenciadora a nossa Coruja, potenciando o eixo criativo presente desde sempre na comunicação e inovação da marca Super Bock”, diz o responsável de Marketing Cerveja Portugal, sublinhando que “com este lançamento, queremos abrir as portas para o novo mundo cervejeiro, certos de que “Quem gosta, gosta. Quem não gosta, aprende”.”

A Coruja resulta de um projeto de investigação que levou um ano a chegar ao mercado. Sem indicar objetivos de vendas para a nova gama de cervejas, a Super Bock Group admite, no entanto, vir a alargar a oferta da Coruja com novos estilos. “Vamos ver a recetividade do consumidor e, em função disso, decidir se alargamos a gama. Está tudo em aberto”, refere Bruno Albuquerque.