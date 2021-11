Corum compra por 6,5 milhões fração do Green Park em Lisboa

© Unsplash

Uma fração de escritórios no edifício Green Park, em Lisboa, foi adquirida pelo fundo Corum Eurion por 6,5 milhões de euros ao Iberia fund, foi esta quarta-feira anunciado. Este é gerido pela sociedade francesa Corum, cujos investimentos dos fundos da Corum já totalizam mais de 70 milhões de euros, no país, sendo esta a primeira aquisição do fundo Corum Euron.

Em comunicado, o fundo explica que o Green Park é um edifício de escritórios localizado nas Laranjeiras e a fração adquirida será a nova sede da UNICRE.

A fração em causa foi reabilitada, "quer ao nível da arquitetura quer das instalações técnicas, com o objetivo de tornar os espaços mais amplos e funcionais e adaptados a coworking". O espaço vai ser ocupado por 200 trabalhadores da UNICRE ainda este ano e o contrato de arrendamento é válido por 5 anos e 6 meses. Os valores do arrendamento em causa, contudo, não foram revelados.

"Este investimento é mais um reforço da nossa aposta em Portugal. Acreditamos que o país vai recuperar dos efeitos da pandemia e estamos muito atentos a novas oportunidades de investimento", refere o diretor da Corum Portugal, José Gavino, em comunicado.

A estratégia desta sociedade "está em oferecer uma importante diversificação, geográfica e sectorial". "Procuramos investir em países cuja economia dá sinais de vitalidade e edificio arrendados a empresas financeiramente robustas", acrescenta Gavino.

Os fundos Corum integram, além do Corum Eurion, os fundos Corum XL e Corum Origin. O fundo Corum Eurion só está disponível em Portugal para investidores profissionais, mas os restantes estão abertos a todos os aforradores, detendo, entre si, 12 imóveis em território português.

Os fundos CORUM investem apenas em imóveis comerciais e são responsáveis pela sua gestão e arrendamento. Este ano o Corum comprou o Centro Logístico da Nobre, localizado em Rio Maior.

A Corum detém, através dos seus fundos, mais de 180 imóveis em 17 países europeus e no Canadá, arrendados a mas de 300 empresas.