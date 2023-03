COSEC já permite contratação de seguro caução através de assinatura digital

© RUI COUTINHO

A COSEC, companhia de seguros de crédito, já permite que as apólices de seguro caução possam ser assinadas digitalmente. Este é mais um passo na digitalização em seguros de crédito e de caução, refletindo o investimento que a empresa tem vindo a fazer em termos tecnológicos. Com a introdução da assinatura digital, a contratação deste produto torna-se mais ágil e rápida, podendo ser feita através do portal COSECnet Caução.

Para que a companhia de seguros emita as apólices neste formato, os representantes legais do tomador do seguro e do segurado têm de ter assinaturas digitais. Com a COSECnet Caução, os tomadores e mediadores COSEC podem solicitar online os pedidos de cotação e pedidos de emissão das apólices de seguro caução, com resposta em 24 ou 48 horas, tornando o processo de contratação e gestão do seguro mais ágil.

"Com a assinatura digital na COSECnet Caução damos, por um lado, mais um passo para acelerar a digitalização dos nossos produtos, mas também para responder ainda melhor às necessidades dos nossos clientes", afirma Vassili Christidis, CEO da COSEC.

A plataforma COSECnet Caução permite ter uma visão geral das garantias e plafonds de caução, gerir as garantias em vigor e solicitar novas, bem como receber atualizações e alertas sobre alterações nas condições e capital da apólice, facilitando o acesso e acompanhamento das operações e plafonds correntes.

O seguro caução é um produto que permite, em situações em que há imposição legal ou regulamentar, assegurar a garantia de proteção do beneficiário perante o incumprimento contratual e/ou financeiro de um tomador.