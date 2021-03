Costa Boal. Produtor de vinhos do Douro e Trás-os-Montes investe no Alentejo

O responsável da empresa familiar, com sede em Alijó, António Costa Boal (à direita), com o enólogo Paulo Nunes © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Março, 2021 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Costa Boal, empresa familiar de vinhos do Douro e de Trás-os-Montes, anunciou a compra de uma propriedade no Alentejo, a Herdade Monte dos Cardeais, em Estremoz, que lhe vá permitir aumentar, de imediato, a sua produção em 40%, perspetivando chegar às 330 mil garrafas em dois anos.

"Apesar do contexto económico difícil, provocado pela pandemia covid-19, tínhamos clientes que nos estavam a pedir vinhos do Alentejo, nomeadamente no mercado nacional e de exportação, e não quisemos perder uma boa oportunidade de negócio", afirmou o produtor António Boal, em comunicado.

O empresário de 41 anos possui vinhas e produção no Douro e Trás-os-Montes, designadamente 230 mil garrafas por ano nas duas regiões, uma aposta que foi agora reforçada com o novo projeto vitivinícola em Estremoz e inserido na Denominação de Origem Controlada (DOC) do Alentejo.

Sem concretizar o valor da aquisição, referiu que o negócio inclui a compra de "stock" de vinhos existentes na adega, de cerca de 140 mil litros de vinho.

O novo projeto "significa um crescimento imediato de cerca de 40% da produção" e "de 30% da faturação no próximo ano". O produtor prevê chegar às 330 mil garrafas em dois anos.

"Queremos manter no Alentejo a produção própria e de vinhos de nicho, pelo que a existência de 10 hectares de vinha e adega montada no Monte dos Cardeias foi um fator decisivo para o bom desfecho do negócio", especificou António Boal.

O produtor e o enólogo Paulo Nunes estão agora a trabalhar no registo de marcas e na criação dos lotes, de modo a colocar no mercado, nos próximos meses, as novas referências Costa Boal para o Alentejo.

A estreia na comercialização de vinhos com marca própria aconteceu em 2011. A adega no Douro, localizada na aldeia de Cabêda, concelho de Alijó, data de 1857, foi recentemente renovada e é hoje o centro de produção na Região Demarcada do Douro.