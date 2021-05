Costa: Decisão do tribunal europeu sobre a TAP "para já, não tem consequência nenhuma"

Portuguese Prime Minister Antonio Costa arrives to attend the EU Social Summit with Heads of State and Government, social partners and other participants held at Alfandega do Porto in Porto, Portugal, 07 May 2021. The meeting takes place during the Portuguese Presidency of the Council of the European Union. JOSE COELHO/POOL/LUSA © LUSA

António Costa considera que a decisão revelada esta manhã pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), em que anula a ajuda estatal de 1,2 mil milhões à TAP por não estar fundamentada, "para já, não tem consequência nenhuma" para a companhia aérea.

O tribunal, no comunicado emitido nesta manhã, indicava que: "a Décima Secção alargada do Tribunal Geral dá provimento ao recurso interposto pela companhia aérea Ryanair com vista à anulação dessa decisão, suspendendo simultaneamente os efeitos da anulação até à adoção de uma nova decisão pela Comissão. No seu acórdão, o Tribunal fornece esclarecimentos quanto ao alcance do dever de fundamentação da Comissão quando esta declara, em aplicação das Orientações relativas aos auxílios a empresas em dificuldade, um auxílio concedido a uma sociedade que faz parte de um grupo compatível com o mercado interno".

Em declarações aos jornalistas, emitidas pela RTP3, o primeiro-ministro sustentou que "tanto quanto sabemos, o que o Tribunal decidiu foi solicitar, para já, à Comissão Europeia informações".

"Tanto quanto percebi, é uma decisão preliminar. No nosso direito, diria que é uma providência cautelar, que visa solicitar à Comissão Europeia informações complementares. Aparentemente, é a Comissão Europeia que tem de dar mais informações ao Tribunal de Justiça, para o tribunal poder tomar uma decisão definitiva. Para já, não tem consequência nenhuma", clarificou ainda o chefe de Governo.

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia surge depois de, em julho de 2020, ter sido interposto um recurso pela transportadora aérea Ryanair contra a ajuda estatal à companhia aérea de bandeira portuguesa TAP, com a argumentação de que este apoio português viola o tratado europeu e as regras concorrenciais. O objetivo da companhia irlandesa 'low cost' (baixo custo) era que, com esta ação, fosse anulada a decisão de 10 de junho de 2020, quando o executivo comunitário deu 'luz verde' a um auxílio de emergência português à TAP.

Bruxelas já fez saber que "tomou nota" da decisão judicial. "A Comissão Europeia toma nota da decisão e vamos estudá-la e refletir sobre próximos passos", reagiu o porta-voz do executivo comunitário para a área da fiscalidade, Daniel Ferrie, falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, citado pela Lusa.

Por outro lado, a Ryanair já reagiu também à decisão do Tribunal de Justiça, assinalando que: "os acórdãos de hoje [TAP e KLM] em dois dos mais de 20 recursos interpostos até hoje perante o Tribunal Geral são uma importante vitória para os consumidores e para a concorrência".

"Uma das maiores realizações da UE é a criação de um mercado único para o transporte aéreo, [mas] as aprovações da Comissão Europeia de auxílios estatais à Air France-KLM e à TAP foram contra os princípios fundamentais da legislação da UE e inverteram o processo de liberalização do transporte aéreo, recompensando a ineficiência e encorajando a concorrência desleal", argumentou ainda a companhia aérea de baixo custo.