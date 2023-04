Nasceu há mais de três décadas para fornecer duas churrasqueiras, mas o sucesso foi tanto que acabou mesmo por ser fabricado em grande escala. Falamos do pão de Rio Maior, da panificadora Costa & Ferreira, o primeiro pão tradicional a ser certificado em Portugal. Quando, em 1990, Joaquim Costa iniciou o fabrico d​​​​​a sua receita exclusiva de pão tradicional não pensava que, 33 anos depois, os seus dois fornos de alvenaria se transformariam em 29 equipamentos que, atualmente, produzem cerca de 300 mil pães por dia.

O segredo do sucesso? O facto de a receita apenas contemplar farinha, água levedura e sal e de todos os pães serem totalmente moldados à mão, assegura a CEO da empresa. Como explica ao Dinheiro Vivo Deborah Barbosa, "não há um pão igual ao outro. O moldar à mão faz com que cada pão tenha uma característica diferente".

Para garantir o ritmo constante de produção, os colaboradores asseguram, de segunda a sexta-feira, três turnos de fabrico de pão. Ao todo trabalham na panificadora Costa & Ferreira 280 pessoas, que passarão a ser 330. Estes novos 50 colaboradores vão entrar após as obras de ampliação da fábrica, que deverão começar nos próximos meses, diz Deborah Barbosa. Uma intervenção que se prevê seja entre 10 e 12 milhões de euros e vai aumentar em 30% a estrutura da fábrica.

Após as obras, a panificadora vai poder triplicar a capacidade de produção de alguns artigos, uma vez que, além do pão de Rio Maior, a gama da empresa engloba ainda três dezenas de produtos de panificação. Todos moldados manualmente, mas que não são produzidos todos os dias.

O negócio da Costa & Ferreira corre bem. Apesar de todas as condicionantes económicas, os negócios da empresa cresceram 17% no ano passado - está presente nas grandes superfícies de retalho alimentar - e quer continuar a apostar em novos produtos. "Foi um ano bastante positivo. Apesar das dificuldades que enfrentámos com as matérias-primas, com as oscilações de preço, crescemos em volume de faturação, mas também crescemos em quantidades vendidas, o que é mais importante, pois significa um crescimento sustentável e um crescimento para perdurar", sublinha Deborah Barbosa.

Parte deste crescimento ficou, também, a dever-se a receitas novas que no último ano a empresa apresentou ao mercado. "Estamos a apostar em produtos com sementes e matéria-prima menos transformada. Temos pão de Rio Maior com cereais. Pães de forma com centeio e malte, ou com grãos de centeio germinados. Temos muitas ideias que saíram para o mercado no último ano e que também nos ajudaram a refletir o incremento no volume de negócios", explica, lembrando que os consumidores procuram cada vez mais produtos saudáveis e querem conhecer os produtos que ingerem.

Para o futuro, Deborah Barbosa quer consolidar o produto a nível nacional, levar a marca e o pão português a outros mercados. E, embora já exporte para nove países, estas vendas apenas representam 5% do volume de faturação da panificadora. Crescer fora de Portugal é, assim, outro dos objetivos da responsável. "Temos um produto de excelência, que está em condições de apresentar-se e bem noutros mercados. É competitivo e acreditamos que daqui a cinco anos as pessoas vão conhecer muito mais o pão feito em Portugal."