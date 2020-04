Costa foi ao Programa da Cristina. Foi o mais visto do ano

Um total de 2 milhões de portugueses viram António Costa no Programa da Cristina, tendo a entrevista ao primeiro-ministro colocado o formato da SIC com o 13ª mais visto do dia e o programa desse dia com o melhor do ano até à data. Uma média de cerca de 710 mil telespectadores que assistiram ao programa, ainda assim abaixo da primeira ida do Governante ao programa. Uma média de 746 mil telespectadores viram António Costa cozinhar uma cataplana.

A emissão de 1 de abril gerou um share de 24.9%. “Este programa foi o 13º mais visto do dia, registando uma performance superior aos programas concorrentes Você na TV (audiência média de 286 mil telespectadores e um share de 10,2%) e Praça da Alegria (audiência média de 274 mil telespectadores e um share de 9,9%)”, segundo a análise de audiências da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

“Comparando a performance do programa do dia 1 de abril face ao do dia 5 de março de 2019, momento em que António Costa visitou pela primeira vez o programa, registou-se uma ligeira diminuição de audiências. No dia 5 de março de 2019, o programa foi o 10º mais visto, tendo registado uma audiência média de 746 mil os portugueses, contrastando com os 710 mil verificados no dia de ontem”, refere a agência de meios.

Mas foi no momento da entrevista com António Costa, no dia em que foi anunciado a prorrogação do Estado de Emergência no país por causa da pandemia do Covid-19, que se verifica o maior aumento de audiências.

“Analisando a performance ao minuto do Programa da Cristina, verifica-se um maior aumento no interesse dos portugueses a partir do momento em que se dá início à entrevista a António Costa (12h18). No período da entrevista, foram mais de 1,1 milhões de telespectadores que assistiram, em média, à emissão, tendo o pico máximo de audiências acontecido já perto do final do programa (12h58), altura onde, em média, estavam cerca de 1,4 milhões de portugueses a assistir à emissão”, destaca a agência de meios do IPG/Mediabrands.

O programa acabou por ser o 13º mais visto do dia, com a novela Nazaré a liderar a tabela com uma audiência média de 1,64 milhões e um share de 28,1%; seguido de Jornal da Noite e Terra Brava, formatos da SIC.

Cinco dos programas mais vistos do dia de ontem eram formatos SIC, tendo a TVI colocado dois e a RTP1 três programas, um deles a repetição do Preço Certo, o concurso apresentado por Fernando Mendes.

A nova novela da TVI para o horário nobre Quer o Destino surge na quinta posição, tendo obtido uma audiência média de pouco mais de um milhão e um share de 18,4%.

No dia a SIC foi o canal mais visto, “terminando o dia com uma quota de share de 21% (+1.6 p.p. face ao dia anterior e +2 p.p. face ao dia 5 de março de 2019, dia em que António Costa foi pela primeira vez ao Programa da Cristina)”, refere a UM/IPG Medibrands.

A TVI foi o segundo canal mais visto com 12% de share e RTP1 completou o Top 3 dos mais vistos com um 11,5% de share.