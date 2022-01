Costa Pina deixa administração da Galp na sequência de acusação no caso PPP

Carlos Costa Pina. © Luis Branco / Global Imagens

Carlos Costa Pina renunciou ao lugar no conselho de administração e comissão executiva da Galp, informa a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As razões da saída do antigo secretário de Estado do Tesouro e Finanças do governo de José Sócrates não são apontadas, mas surge na sequência da acusação do Ministério Público no âmbito do processo das Parcerias Público-Privadas (PPP).

"As suas responsabilidades executivas serão assumidas pelos demais membros da Comissão Executiva", informa a Galp.. Citada no comunicado, Paula Amorim, presidente do conselho de administração da energética diz que o gestor "foi um ativo importante para a Galp durante mais de nove anos." Já o CEO, Andy Brown, sublinha "o seu profissionalismo e compromisso com a empresa. O Carlos é um líder dedicado e profissional que desempenhou um papel importante no percurso da Galp para uma organização mais sustentável".