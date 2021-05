Costa Pinto ao Público: Pedir mais 100 milhões para o NB é "de uma insensibilidade que raia a ignorância"

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal, em entrevista ao jornal Público, nesta terça-feira, 25 de maio, critica a posição do CEO do Novo Banco (NB), António Ramalho, que sustentou que, se a injeção do Fundo de Resolução (FdR) neste ano, no banco, for menos de 598 milhões de euros, o valor pedido, em 2022 o NB vai pedir mais 100 milhões de euros.

"Isso é de uma tal insensibilidade, que lamento dizê-lo, raia a arrogância. Porque quando estamos a discutir estes problemas, quando o FdR e o Governo vêem dizer que não serão entregues mais do que cerca de 450 milhões, o que a gestão do NB diz à opinião pública é simples: "Está bem, se não pagam agora, pagam depois." Isto é inconcebível!", respondeu João Costa Pinto.

Questionado sobre a posição de António Ramalho sobre os prémios de gestão, na Comissão parlamentar, que classificou a discussão como uma batalha mediática perdida, o ex-vice governador do Banco de Portugal considerou a observação do líder do banco como "chocante".

"É a total falta de sensibilidade para o que está em causa. Mas eu compreendo que na atual fase seja a parte mediática que a todos preocupa. Eu avalio a questão dos prémios em duas vertentes: na ótica dos acionistas é perfeitamente normal que este queira atribuir prémios aos gestores", diz.

"Ninguém tem dúvidas de que a gestão do Novo Banco é uma gestão experiente e até competente na defesa dos interesses do seu maior acionista. Ninguém pode negar isto. E ao longo destes últimos anos, a gestão do Novo Banco nomeada pelo Lone Star tem demonstrado uma enorme tenacidade a procurar as condições que permitem uma ativação rápida do mecanismo de capital contingente, que procura utilizar no valor máximo possível", acrescentou.