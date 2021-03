Costa Pinto: Banco de Portugal foi complacente em relação à exposição ao BESA

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

João Costa Pinto, coordenador do relatório 'secreto' que avaliou a atuação do Banco de Portugal na resolução do BES, considera que o supervisor foi complacente em relação à exposição do banco ao BES Angola (BESA).

"O que a supervisão devia ter feito era controlar essa exposição (ao BESA) e ter tido uma intervenção no sentido de a limitar", disse Costa Pinto.

O ex-presidente do conselho de Auditoria do Banco de Portugal está esta quarta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Costa Pinto chamou a atenção para "a atuação da KPMG em todo este processo", lembrando que a sociedade era o auditor externo do BES em Portugal e do BESA. "Nunca colocou qualquer reserva em relação às contas do BESA" disse.

Destacou que a comissão independendente concluiu que o Banco de Portugal "devia ter-se preocupado" com o crescimento muito rápido da exposição do BES ao BESA.

"Era de tal maneira a forma pouco preocupada como a supervisão olhava para os problemas do BESA, que o Banco de Portugal só se deu conta dos graves problemas envolvidos pela carteira do BESA - créditos enormes de mais de 5.000 milhões de dólares - pouco tempo antes das notícias na imprensa portuguesa que deram conta que o BESA tinha perdido o rasto a mais de 5.000 milhões de dólares", afirmou.

Explicou que, quando a comissão questionava os técnicos da supervisão do Banco de Portugal sobre o tema, "a resposta era: nós acompanhavamos o grupo numa base consolidada, o BESA era um banco que dava lucros, a certificação de contas por parte do auditor vinha limpa, portanto, nada nos chamou a atencão para os problemas graves".

"Isso explica o facto de a supervisão ter adotado uma atitude de complacência? No meu entender não e fez mal em não ter atuado", disse.

Esta Comissão Eventual de Inquérito ao Novo Banco surgiu na sequência das propostas para a sua constituição do BE, PS e Iniciativa Liberal e tomou posse no dia 15 de dezembro de 2020​​​.