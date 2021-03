Costa Pinto: "Há perdas que podiam ter sido evitadas"

João Costa Pinto, coordenador do chamado relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal na resolução do BES, considera que há perdas no Novo Banco "que podiam ter sido evitadas".

O ex-presidente do conselho de Auditoria do Banco de Portugal apontou diversas fragilidades em torno do banco, que foi criado na sequência da queda do BES.

Costa Pinto criticou os compromissos assumido pelo Estado com Bruxelas, no âmbito da venda do Novo Banco. "Esses compromissos nunca deviam ter sido aceites como foram", frisou.

Lembrou que foram colocados à venda grandes pacotes de ativos, numa lógica de liquidação, num setor em que os compradores são fundos que querem recuperar o investimento, em média, em três anos, com lucros de 15 a 20%. "Não podia haver senão perdas substanciais", salientou.

Criticou que se tenham juntado créditos com garantia estatal com outros créditos. "Isto é uma coisa que não entendo", disse.

Também apontou o período longo dado à administração do Novo Banco para a aplicação dos compromissos. "Cinco anos é muito tempo", afirmou.

O Novo Banco foi vendido em outubro de 2017, tendo a norte-americana Lone Star ficado com 75% do banco e o Fundo de Resolução com os restantes 25%.

A venda foi efetuada mediante um acordo que prevê injeções de capital até 3.890 milhões de euros por parte do Fundo de Resolução, com empréstimos estatais, para cobrir as eventuais perdas decorrentes da venda de ativos herdados do BES.

Costa Pinto, que foi o responsável pela comissão independente que elaborou o relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal no processo de resolução do BES, está esta quarta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

