Costa Pinto: Intervenção do supervisor no BES deveria ter sido "enérgica" e "mais cedo"

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

João Costa Pinto, coordenador do relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal no processo de resolução do BES, considera que deveria ter havido uma intervenção "enérgica e mais cedo" no grupo por parte do supervisor.

Mas salientou que "uma atuação sobre este grupo não se podia limitar a ser uma intervenção ao nivel técnico, de supervisão", dada a dimensão do BES e a sua importância para o sistema financeiro português.

Para Costa Pinto, teria de se ter evitado que o BES se tornasse "um risco sistémico" para o sistema financeiro português com uma intervenção "mais enérgica". Mas para este tipo de intervenção "ser conduzida tinha que ter uma componente política".

Costa Pinto salientou que este facto não isenta de responsabilidades o Banco de Portugal na queda do BES.

