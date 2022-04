Costa Silva afasta, para já, imposto sobre lucros excecionais

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante a conferência de imprensa para anunciar as decisões do Conselho de Ministros para apresentação das novas medidas para conter o aumento dos preços energéticos e agroalimentares, Palácio da Ajuda, em Lisboa 11 de abril de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O ministro da Economia e do Mar admite que o tema de um eventual impostos sobre lucros excecionais das empresas por via dos aumentos dos preços da energia não está, para já, em cima da mesa, embora a própria Comissão Europeia o tenha já admitido. Costa Silva diz que, para o governo, "é extremamente importante assegurar o funcionamento das empresas, respeitar integralmente os investimentos que fazem e a sua capacidade de gestão e de criar riqueza".

No entanto, lembra o ministro que se vivem situações excecionais que podem levar à tomada de medidas excecionais. "Estamos a radiografar completamente os diferentes setores de atividade e se houver lugar à existências de lucros que são inesperados e aleatórios, nós estaremos atentos a isso", afirma Casta Silva, sublinhando que o Estado "não tem recursos infinitos, nem poderá ajudar todos os setores". Pelo que, "se forem identificadas situações muito específicas" em que as empresas apresentem valores anormais de lucros, o governo "poderá falar com essas empresas, sempre concertados, para elas também participarem do esforço de ajuda à economia, numa situação extremamente difícil".

Costa Silva lembra que a situação do chamado "windfall tax" [taxa de imposto sobre lucros que resultam de ganhos inesperados de empresas ou setores específicos] não é nova e existe em países como os Estados Unidos, Espanha ou Itália. "Nós temos essa medida como uma solução última caso venha a ser necessária. Podemos ter uma deterioração muito significativa das condições económicas, não sabemos por quanto tempo é que a guerra vai persistir, e o que nós temos é uma espécie de carro de combate para identificar todas as opções e utilizá-las quando forem necessárias", frisou.

O ministro da Economia e do Mar falava aos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação das medidas de emergência para conter o aumento dos preços da energia e dos produtos agroalimentares aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário da última sexta-feira.