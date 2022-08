Cotação do barril Brent para entrega em outubro sobe 0,14% para 96,73 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 0,14%, para os 96,73 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 14 cêntimos acima dos 96,59 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A força do dólar dos EUA, divisa em que se transacionam os futuros do petróleo, mitigou a tendência de subida da cotação do Brent.

A descida dos stocks dos EUA e a perspetiva de uma redução da oferta, quando o embargo ao petróleo russo entrar em vigor, continua a influenciar as negociações.