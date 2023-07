Cotação do Brent para entrega em setembro sobe 2,06% para 82,74 dólares

« © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Julho, 2023 • 20:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em setembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,06%, para os 82,74 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,67 dólares acima dos 81,07 com que fechou as transações na sexta-feira.

O Brent manteve a tendência altista, com os investidores na expectativa das decisões que os bancos centrais europeu e dos EUA vão tomar esta semana sobre as respetivas taxas de juro de referência.

Os analistas estão a confiar na manutenção da procura petrolífera, mesmo no cenário de uma subida da taxa.