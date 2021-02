Cotec cria novo rating para distinguir empresas inovadoras e bem geridas

Isabel Furtado, presidente da Cotec-Portugal. © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2021 • 16:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Cotec-Portugal criou o Estatuto Inovadora Cotec para ajudar as empresas inovadoras e com contas sólidas a obter financiamento junto da banca.

"Ao melhorar a informação sobre as empresas inovadoras, o novo Estatuto visa assim tomar mais eficiente a avaliação do risco de crédito e assegurar vantagens na relação das empresas com o setor financeiro através de melhores condições de financiamento", explica a Cotec, em comunicado.

O Estatuto foi lançado em parceria com o Banco BPI, Banco Português de Fomento, Bankinter, Caixa Geral de Depósitos, European Investment Bank, Millennium BCP e Santander Totta. O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a DGEEC - Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência também se juntaram à iniciativa.

Isabel Furtado, presidente da instituição, explica, no mesmo comunicado, que "as Inovadoras COTEC são empresas que pela aplicação de competências e recursos aos processos de inovação atingem um compromisso superior entre o risco, o crescimento, a rentabilidade e a sustentabilidade".

Qualquer empresa que opere em território nacional com atividades de I&D&i (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) e possua um elevado nível de solidez financeira pode candidatar-se ao Estatuto. A totalidade dos requisitos exigidos podem ser lidos no regulamento.

A Cotec explica que a avaliação das empresas terá em conta "as métricas já utilizadas pelo setor financeiro para avaliar a robustez financeira e a capacidade de gestão das empresas (como o volume de negócios; VAB; exportações; entre outros) com métricas de inovação como a intensidade de investigação e desenvolvimento e a propriedade intelectual".

Segundo Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, "o lançamento do Estatuto Inovadora COTEC é um desejo de há muitos anos, que confere reconhecimento no mercado às empresas inovadoras e à qualidade da sua gestão. Esse reconhecimento deve ser aproveitado e potenciado pelo setor financeiro para poder discriminar melhor o risco das empresas e com isso traduzir-se em melhores condições de acesso a instrumentos financeiros".

As empresas podem candidatar-se através de um formulário online. A distinção tem a validade de um ano.