Couro português ganhou certificado de autenticidade

Curtumes portugueses geram mais de 400 milhões/ano de forma direta. © Henriques da Cunha / Slideshow / Global Imagens

O novo ano começou com a melhor das notícias para a indústria dos curtumes: o couro português ganhou selo de qualidade e vai poder competir melhor com as indústrias de outros países europeus, como Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica e Suíça, onde estas são já certificadas. "É uma vitória da indústria de curtumes e de todos os agentes económicos da fileira do couro, mas é sobretudo uma segurança para os consumidores que terão a certeza de que estão a comprar produtos em couro genuíno", reagiu, em declarações ao Dinheiro Vivo, Gonçalo Santos, secretário-geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes (APIC), que representa um cluster de 131 empresas, das quais 60 são industriais, e que emprega 3500 pessoas.

Com a concretização da regulamentação da Autenticidade do Couro em Portugal, através do Decreto-Lei n.o 3/2022, publicado no dia 4, reconhece-se algo há muito reclamado por um setor que gera um volume de negócios direto superior a 410 milhões de euros e que permite acrescentar valor às peles nacionais, sobretudo na exportação, que hoje representa em bruto à volta de 120 milhões. Há porém um efeito multiplicador que gera muito maior riqueza em produtos acabados de couro, que vão dos sapatos aos estofos de automóveis, passando pela roupa e marroquinaria - e só no que respeita ao calçado de pele, Portugal é o nono maior exportador mundial, com uma quota de 3,1%.

Para este passo de certificação, que resultou de um longo caminho percorrido pela APIC - com o presidente da associação, Nuno Carvalho, a estabelecer o reconhecimento da Autenticidade do Couro em Portugal como grande objetivo do seu mandato -, foi também fundamental o envolvimento do IAPMEI, que assumiu a missão de dar a conhecer a realidade sobre a alta sustentabilidade desta indústria, que é um exemplo de economia circular, tendo reduzido brutalmente os gastos energéticos, minimizado a pegada carbónica e sendo uma atividade com desperdício zero. E que dá utilidade às peles dos animais abatidos para consumo de carne.

O processo produtivo do couro é segmentado e em cada fase do mesmo é realizado o reaproveitamento dos resíduos e dos subprodutos, avançando para a fase seguinte apenas a matéria-prima que será aproveitada para o produto final. "O couro, antes de curtido, tem a possibilidade de ser aproveitado por inteiro, já que aquilo que não será transformado em pele acaba por ser utilizado para fabricar gelatina para consumo humano. O processo produtivo está estruturado de forma que se consiga fazer esse aproveitamento e a matéria que segue para a fase seguinte será apenas a que deve seguir, não sendo desperdiçadas matérias subsidiárias (produtos químicos, entre outras) ou tão pouco utilizadas em matéria-prima que não será transformada em pele acabada", elencou ao DV o presidente da Associação.

"O próximo objetivo é continuar a sensibilizar a Comissão Europeia para criar um Regulamento Europeu que garanta a uniformidade em todo o espaço europeu", revela agora o secretário-geral da APIC, Gonçalo Santos.

A regulamentação entrou em vigor no primeiro dia deste ano, decorrendo até 31 de dezembro o período transitório para os produtos já colocados no mercado serem escoados.

Estofos vegan preocupam

Curiosamente, a data de publicação do Decreto-Lei coincidiu com o dia em que as notícias britânicas davam conta de uma onda de reclamações de condutores de modelos Tesla no Reino Unido, que viram os interiores dos carros começar a deformar-se. A marca aderiu às "peles sintéticas vegan" nos seus modelos em 2019 e, segundo o The Times, "um número significativo de proprietários de Teslas estão a ser forçados a substituir os estofos por pele genuína", já que os originais começarem a "degradar-se e a criar bolhas, sobretudo na zona dos encostos de cabeça", em reação a produtos para o cabelo, cremes para a pele e gel desinfetante. O que tem "levantado questões sobre a qualidade das alternativas ao couro", a que cada vez mais marcas têm aderido, escreve aquela publicação, revelando que o custo do arranjo dos estofos ultrapassa os 1500 euros e que a marca tem recusado responsabilidades, "uma vez que não se trata de um defeito", aconselhando os condutores a "limpar os bancos após cada viagem".

Questionado sobre o tema, o secretário-geral da APIC não tem dúvidas: "O que está a suceder com a Tesla é a demonstração de que ceder a tendências apenas porque está na moda, sem se recorrer a uma base científica e de demonstração de qualidade dos materiais pode conduzir a resultados desastrosos."

Esta é, ainda assim, uma tendência que se tem espalhado no mundo automóvel, da Ford, que já tem 28 modelos vegan, à Porsche.