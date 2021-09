Coverflex adquire FlexBen para crescer no mercado nacional

Dinheiro Vivo 07 Setembro, 2021 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

A MDS, multinacional líder na consultoria de seguros e riscos, e a Coverflex, plataforma que permite às empresas criarem soluções de compensação flexível para os seus colaboradores, anunciaram que estabeleceram uma "parceria estratégica" que permitirá "acelerar o crescimento" da startup e aumentar a sua base de clientes em Portugal. A Coverflex passa a ser a detentora da FlexBen, empresa do universo MDS que desenvolve soluções tecnológicas que facilitam e apoiam as empresas na definição de diferentes tipos de benefícios a entregar aos colaboradores, enquanto a MDS "assumiu uma posição no capital da Coverflex", indica o comunicado, sem precisar a percentagem adquirida.

Com esta troca de participações, a MDS torna-se o "parceiro exclusivo" da Coverflex para a distribuição de soluções de seguros, enquanto esta passa a contar com "uma oferta ainda mais alargada para subscrição na sua plataforma pelos colaboradores das empresas suas clientes". Ao mesmo tempo, a MDS "amplia a sua oferta na área de benefícios flexíveis para os seus clientes".

A operação vai permitir que a startup aumente a sua base de clientes para 20 mil colaboradores, atingindo os 25 milhões de euros de GMV - gross merchandizing volume -, que corresponde ao valor dos benefícios atribuídos pelas empresas que usam os serviços da Coverflex aos seus colaboradores.

Com a aquisição da totalidade do capital da FlexBen, a Coverflex "reforça a sua carteira com alguns dos maiores clientes de planos de compensação flexível em Portugal", mas também a sua vertente internacional, passando a contar, por exemplo, com clientes em Espanha, refere o comunicado. Salientando que a parceria estratégica estabelecida permite ainda aos clientes da Coverflex "beneficiar de uma oferta alargada e customizada" de soluções de seguros, tais como seguros de saúde, de vida, acidentes pessoais e de trabalho, de capitalização, PPR, automóvel e linhas financeiras.

"Juntar a inovação tecnológica da Coverflex, uma plataforma all-in-one para a gestão dos benefícios flexíveis, à experiência de décadas da MDS, é uma oportunidade de crescimento e de validação para o mercado que era impossível desperdiçar", afirma o cofundador e CEO da Coverflex, Miguel Santo Amaro.

Já o CEO da MDS Portugal, Ricardo Pinto dos Santos, destaca: "A parceria estratégica com a Coverflex na área dos benefícios flexíveis permite-nos colocar o nosso conhecimento ao serviço da empresa e contribuir para o seu desenvolvimento através da disponibilização de uma oferta alargada com os melhores serviços e as soluções mais avançadas para os seus clientes. Esta parceria é reforçada com a integração da FlexBen na Coverflex, que assim se torna na empresa de base tecnológica de referência na área dos benefícios flexíveis em Portugal, ganhando dimensão e ambição internacional".