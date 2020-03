Covid-19. Altice cria linha de apoio psicológico aos colaboradores

Altice Portugal criou uma linha de apoio psicológico dos colaboradores e famílias no âmbito do plano de contingência para o surto de coronavírus. A companhia criou condições para enviar cerca de 4 mil colaboradores para teletrabalho. Há mais de 700 casos confirmados de infeção pelo Covid-19. O surto já causou duas mortes.

“Esta medida vem reforçar o apoio que a Empresa tem vindo a dar aos seus colaboradores, perante o cenário atual da saúde pública, com a implementação de diversas medidas e ações preventivas com vista a garantir as condições de segurança e de saúde de todos aqueles que fazem parte da família Altice”, refere a operadora dona do Meo.

O serviço, prestado através da Altice Cuidados de Saúde, passa pela disponibilização de dois números de contacto aos colaboradores que necessitem de teleconsulta de apoio psicológico. “No dia e hora marcados, um psicólogo entrará em contacto e realizará a consulta.”

Ainda no âmbito do plano de contingência a companhia, através da Altice Cuidados de Saúde, prestadora de cuidados de saúde da empresa, “reforçou a equipa de Saúde no Trabalho, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto”. Esta quinta-feira foi reforçado o abastecimento de máscaras hospitalares nos edifícios da Altice Portugal, informa a companhia.