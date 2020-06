Covid-19. APED defende novas soluções para as rendas das lojas em shoppings

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) defende novas soluções para as rendas das lojas em centros comerciais de modo a que haja um maior equilíbrio entre senhorios e lojistas. Para o retalho especializado “o tema das rendas nos centros comerciais é crucial para a sua sobrevivência” numa altura em que a decisão de reduzir o horário de fecho do retalho na Grande Lisboa contribui para “agravar as débeis condições financeiras de alguns lojistas, já muito fragilizadas pelo surto pandémico que afeta o país”.

A APED “defende a criação temporária de novas soluções para as rendas das lojas em centros comerciais, que venham ao encontro de um equilíbrio entre senhorios e arrendatários em tempo excecional de pandemia”, refere a associação em comunicado.

A associação, que representa que 100 retalhistas especializados, 70% dos quais com lojas na área metropolitana de Lisboa, defende a “necessidade de encontrar soluções que tenham em conta moratórias, renegociação de contratos e equilíbrio face à diminuição de faturação são pedidos que a APED tem feito junto do Governo e da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC)”

“No atual contexto político é crucial que os partidos com assento na Assembleia da República tenham consciência clara dos desafios que o retalho especializado atravessa e de que o tema das rendas nos centros comerciais é crucial para a sua sobrevivência”, argumenta ainda.

Os centros comerciais reabriram na sua totalidade pelo país no passado dia 18 de junho, mas de acordo com a informação avançada pela APCC, os centros têm registado lotações abaixo das determinadas por lei (5 pessoas por cada 100 metros quadrados). A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) dando conta de que as lojas estão a faturar em média 40% abaixo do que há um ano.

“As recentes decisões do Governo para a Área Metropolitana de Lisboa, que contribuem para agravar as débeis condições financeiras de alguns lojistas, já muito fragilizadas pelo surto pandémico que afeta o País, justificam, ainda mais, esta tomada de posição da APED”, refere a associação.

Worten, Ikea, Foreva, Conforama, Globo, Furla, Michael Kors, Lanidor ou Kiabi são algumas das marcas representadas pela APED.