Covid-19. Canadá investe 30 milhões de dólares em campanha de prevenção

No Canadá o governo federal anunciou que vai investir 30 milhões de dólares numa campanha de prevenção do Covid-19 estando prestes a anunciar medidas de apoio ao nível fiscal aos media que se debatem com o impacto do surto do coronavírus, noticiou o National Observer.

“Neste momento, é mais importante do que nunca que os canadianos tenham acesso às últimas notícias e informação”, disse Justin Trudeau, primeiro ministro canadiano, citado pelo jornal.”Para assegurar que os jornalistas continuem o seu trabalho vital, o nosso governo está a anunciar novas medidas para os apoiar”, disse.

O governo anunciou entretanto que vai investir 30 milhões numa campanha de prevenção do surto, dinheiro que vai ser alocado primordialmente para media locais.

O governo federal canadiano investe em média cerca de 39 milhões e dólares, desde 2016, segundo dados oficiais citados pelo National Observer.

O Governo está ainda a trabalhar num conjunto de medidas fiscais, prometidas o ano passado.

Mas vários grupos de media canadianos consideram as medidas insuficientes, com vários a avançarem desde já com lay offs e outros a suspender as edições em papel. Dizem que os grupos de media precisam de liquidez para superar as quebras de receita sofridas com o surto e critica o facto de plataformas como o Facebook ou Twitter de beneficiarem do trabalho dos media canadianos e não pagarem impostos.