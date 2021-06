Covid-19. Casino Estoril obrigado a encerrar salas de jogo

© D.R.

O grupo Estoril Sol vai encerrar já esta sexta-feira, 18 de Junho, as áreas dedicadas ao jogo de fortuna e azar do Casino Estoril, decisão que vem no seguimento da Resolução do Conselho de Ministros de ontem com vista a travar o agravamento da pandemia da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa.

Os espaços de animação, designadamente o Salão Preto e Prata e o auditório, assim como os de restauração, mantêm-se em funcionamento.

Há uma semana (11 de junho), o grupo já tinha sido obrigado à adoção da mesma medida no Casino Lisboa, devido ao aumento de casos de covid-19 na capital. Só o Auditório dos Oceanos se mantém em funcionamento.

O grupo, que considera "surpreendente" a decisão que impõe o encerramento das áreas de jogo do Casino Estoril e do Casino Lisboa, frisa em comunicado que os dois espaços "cumprem um rigoroso protocolo que inclui todas as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde - DGS, assegurando a máxima proteção da saúde, segurança e bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores".

Na mesma nota, lembra que "o Casino Estoril e o Casino Lisboa foram distinguidos com o certificado "Clean & Safe" do Turismo de Portugal e aderiram ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ".

Apesar das decisões do Governo, o grupo "mantém-se em cooperação com as autoridades nacionais, disponibilizando-se para a alteração de procedimentos ou adoção de novas medidas que assim se justifiquem".