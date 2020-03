Covid-19. Companhia angolana TAAG suspende voos para o Porto

A companhia aérea angolana TAAG vai suspender a partir de segunda-feira, dia 16 de março, os voos com destino à cidade do Porto, devido ao aumento de contágio do novo coronavírus na região norte de Portugal, anunciou hoje a empresa.

A decisão da TAAG – Linha Aéreas de Angola SA é justificada por se ter “constatado um aumento de contágio do coronavírus na região norte de Portugal”, segundo um comunicado hoje divulgado pela companhia.

Na nota, a TAAG adianta que os passageiros com bilhetes adquiridos de e para o Porto deverão contactar as lojas, o ‘call-center’ e agentes de viagens.

“Os restantes voos não ficam afetados por esta medida de precaução e as operações áreas decorrem sem sobressaltos”, refere ainda.

Portugal tem 112 casos confirmados, dos quais 53 (o maior número) na região norte do país. A Grande Lisboa tem 46 registos de infeção por coronavírus, enquanto a região centro e o Algarve têm seis casos, cada.

Angola não tem nenhum caso registado de novo coronavírus, responsável pela Covid-19.

Dezassete países africanos têm registo da doença, dos quais 13 países da África Subsaariana, segundo os mais recentes dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a OMS a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.