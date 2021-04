Covid-19. Depois do Pingo Doce e da Well"s, Auchan começa a vender testes para a semana

Tomar, 20 / 01 / 2021 - Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales acompanha o início do processo de testes de antigénio na Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar. Um dos testes realizados hoje, acusou positivo e o aluno foi colocado em isolamento até que os progenitores o foram buscar à escola e toda a turma foi posta em isolamento. ( Carlos Alberto / Global Imagens ) © Carlos Alberto / Global Imagens

A Auchan começa a vender a partir da próxima os testes rápidos para detetar o Covid-19 na rede de 20 espaços de Saúde e Bem Estar da rede de supermercados. A cadeia junta-se ao Pingo Doce e a Well's - rede de parafarmácias da Sonae - que desde já esta semana já têm o produto disponível.

"A disponibilização destes testes nos nossos Espaços de Saúde e Bem-Estar permite-nos ir ao encontro das necessidades dos clientes e tentar simplificar processos nesta altura tão crítica. As principais vantagens dos autotestes de antigénio SARS-CoV-2 são a possibilidade de aumentar a frequência de testagem da população e a melhoria de acessibilidade aos testes. A partir de agora, os clientes passam a ter uma alternativa à compra destes testes, ao melhor preço, que, até ao momento, não estavam disponíveis para autodiagnóstico, mas apenas para uso profissional", sublinha Inês Matos, Diretora de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Auchan Retail Portugal, citada em nota de imprensa.

Os testes estarão à venda apenas nos 30 espaços de Saúde e Bem-Estar da cadeia, e só poderão ser comercializados a clientes com idade igual ou superior a 18 anos. Estarão disponíveis em embalagens individuais (6,99 euros) e caixas de 25 unidades (169,75 euros, com um preço unitário de 6,79 euros).

No Pingo Doce desde quarta-feira que os autotestes de diagnóstico estão à venda nas parafarmácias na região de Lisboa e, a partir de hoje, nas parafarmácias Bem Estar do país, um total de 25 espaços. A cadeia prevê alargar, a partir da próxima semana, a comercialização destes testes a todos os espaços Bem Estar, incluindo os localizados no interior dos supermercados e não apenas as parafarmácias com balcão de atendimento.

Na cadeia da Jerónimo Martins o custo por teste é de 6,79 euros sendo comercializadas nesta fase inicial caixas de 25 testes, informa a cadeia. Ou seja, cada caixa terá um custo de 168,25 euros.

Desde hoje, que os testes estão à venda na Well's. Os testes podem ser adquiridos de forma unitária por 6,99 euros. Mas, para a "próxima semana, a cadeia passa a disponibilizar caixas de 25 unidades de testes, pelo valor de 125 euros (preço unitário 5 euros)", adianta fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo.

"Os testes rápidos de diagnóstico Covid-19 podem ser encomendados pela Glovo, tal como todos os produtos da Well's. Irão ficar disponíveis na Glovo à medida que cheguem às lojas, porque o fornecimento é feito por cada loja", refere a mesma fonte. Desde abril do ano passado que a Well's tem uma parceria com a plataforma de entregas em casa.