Covid-19. Google vai disponibilizar 6,5 milhões para lutar contra desinformação

A tecnológica anunciou que vai disponibilizar 6,5 milhões de dólares (cerca de 6 milhões de euros) para financiar fact-checkers e organizações sem fins lucrativos a combater casos de desinformação à escala global. Neste momento, tendo em conta a pandemia, a tecnológica indica o combate à desinformação é a prioridade nesta altura.

“A colaboração é uma componente crucial da resposta do jornalismo a uma história tão complicada como a da covid-19”, explica a Google, numa publicação assinada por Alexios Mantzarlis, líder do Google News Lab. Assim, esta iniciativa vai apoiar órgãos que estejam a verificar a veracidade de informações partilhadas online (fact checkers) e ainda outras organizações, como a First Draft, que desenvolveu um hub de informação online.

Além desta, a Google vai também disponibilizar apoio da Google News Initiative à Full Fact e Maldita.es, para que sejam coordenados esforços na Europa, em alguns dos países mais afetados pelo surto. Na Alemanha, o fact checker Correctiv também vai receber apoio para lutar contra a desinformação.

Já na América Latina, esta iniciativa da Google vai apoiar a LatamChequea, que disponibiliza um hub de apoio para destacar o trabalho de 21 organizações em 15 países dessa área.

Este apoio chegará ainda a organizações americanas, com a SciLine, a Meedan ou a Stanford University e Standford’s Big Local News.