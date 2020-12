Covid-19. Mais de 1200 consumidores pediram rescisão unilateral de contrato com operadoras

Ler notícias, ver televisão, jogar jogos ou falar com a família através de Skype são algumas possibilidades. Foto: Cristiano Silva / Global Imagens

Mais de 4 mil clientes das operadoras invocaram a aplicação dos mecanismos de adaptação à crise provocada pela pandemia, com 1296 a pedir a cessação unilateral de contrato entre março e setembro, de acordo com os dados divulgados pela Anacom.

Com o eclodir da pandemia, para proteger os consumidores de corte de bens de serviço, como telecomunicações, foram criadas "moratórias" e regras para famílias com corte de rendimento. Regras que irão repetir-se a partir de janeiro, e durante o primeiro semestre de 2021. Ou seja, durante esse período não será permitida a suspensão do fornecimento aos consumidores que se encontrem em situação de desemprego, ou cujo agregado familiar tenha sofrido uma quebra de rendimentos igual ou superior a 20%, ou se encontrem infetados por covid-19. "Os consumidores que se encontrem em situação de desemprego ou cujo agregado familiar tenha sofrido uma quebra de rendimentos igual ou superior a 20%, têm o direito de cessar unilateralmente os seus contratos ou de suspendê-los até 01.01.2022", informa a Anacom.

Agora a Anacom, com base nos dados fornecidos pelos operadores, revela o número de pedidos realizados durante a primeira fase, período entre março e setembro de 2020, bem como o impacto destas medidas junto das operadoras.

No caso dos clientes de serviços de comunicações, 4196 invocaram a aplicação dos mecanismos de adaptação à crise provocada pela epidemia, com a taxa de aceitação dos pedidos dos clientes a atingir 89%, variando entre 77% e 100%, consoante o prestador.

A maior parte pediu a cessação unilateral do contrato. "Os principais prestadores receberam um total de 1296 pedidos de cessação unilateral de contrato ao abrigo da Lei n.º 7/2020. Destes, 1202, ou 92,7%, foram aceites pelos prestadores. A percentagem de aceitação de pedidos de cessação do contrato variou entre 89% e 100%, consoante o prestador", indica o regulador.

Dos mais de 4 mil pedidos, 304 requeriam a suspensão temporária de contrato, dos quais 217 ou 71% foram aceites. "A percentagem de aceitação de pedidos de suspensão de contrato variou entre 53 e 100%, consoante o prestador", refere a Anacom.

Impacto junto dos operadores

Em 31 de outubro, 2596 de clientes com valores em dívida na sequência da não suspensão do serviço solicitaram acordos nos planos de pagamento. "O valor médio por cliente dos planos de pagamento variava entre 215 e 426 euros (incluindo IVA), consoante o prestador, valor que representa entre 34% e 67% do salário mínimo mensal, representando um esforço significativo para os consumidores", descreve a Anacom

Do lado dos operadores, os "montantes envolvidos nos planos de pagamento ascendem a um máximo de 0,14% e a um mínimo de 0,01% das receitas trimestrais de cada prestador", indica a Anacom.

"Estes valores não esgotam o impacto financeiro total destas medidas nos prestadores visto que, por exemplo, não levam em conta o valor atual dos pagamentos futuros dos contratos cessados. Por outro lado, não se encontram contabilizados eventuais encargos não resultantes da disposição legal em análise", ressalva o regulador.