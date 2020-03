Nespresso com “súbito aumento no volume de encomendas” online entrega em 7 dias

A Nespresso tem registado um “súbito aumento do volume de encomendas” no canal online depois de a marca de café em cápsula da Nestlé ter encerrado as lojas na sequência do surto do Covid-19. “Podemos ter alguns constrangimentos no prazo de entregas”, admitem. Prazo poderá ir até 7 dias, informa a marca no site. Nestlé está a “monitorizar muito de perto” o fornecimento de matéria-prima para a fábrica de torrefação no Porto.

“Desde o início do surto, notamos que os clientes têm vindo a procurar cada vez mais as soluções de canais à distância e estamos a trabalhar para corresponder a todos os pedidos. Sabemos que a nossa decisão de suspensão proativa do funcionamento das boutiques desde dia 16 de março está a ser também um importante fator de crescimento das encomendas online e por telefone”, adianta João Pedro Silva, diretor de marketing da Nespresso, ao Dinheiro Vivo.

“Acreditamos ainda que, neste contexto, ao serem tomadas as medidas de higiene e de distância social recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, as entregas ao domicílio podem ser mais uma medida de proteção eficaz e bem acolhida por todos”, refere o responsável.

A marca admite que poderá haver “alguns constrangimentos” nos prazos de entrega. “Dado o súbito aumento no volume de encomendas, podemos ter alguns constrangimentos no prazo de entregas, para o qual estamos a contar com uma enorme compreensão dos nossos clientes”, refere João Pedro Silva. “Estamos diariamente em contacto com os nossos parceiros para definir e implementar novos planos de ação por forma garantir que as entregas ocorrem no melhor tempo possível”, acrescenta.

Os atrasos poderão já estar nos sete dias, em vez das habituais 24 horas após a encomenda. Na Grande Lisboa foi essa a informação recebida no passado domingo por um cliente da marca depois de realizar uma encomenda online. E no site da empresa é esse “o prazo estimado” de entrega que a Nespresso está a informar os clientes que estão a realizar uma encomenda.

A Nespresso também alterou alguns dos procedimentos de entrega no âmbito do plano de contingência. “No atual contexto de ameaça à saúde pública por via do novo vírus Covid-19, decidimos suspender temporariamente o funcionamento do serviço Recycling@Home, de forma a aumentar os níveis de segurança e de proteção dos nossos parceiros e clientes”, diz o diretor de marketing. Ou seja, os clientes já não poderão fazer a entrega das cápsulas já usadas ao estafeta para o seu envio para reciclagem.

“Foi necessário fazer alguns ajustes aos serviços existentes de entrega – temporariamente apenas temos possível a opção de entrega “standard” – e, relativamente às formas de pagamento, suspendemos os pagamentos contra entrega”.

No site a empresa informa igualmente os clientes que estão a suspender “temporariamente algumas campanhas promocionais”. “Estamos a dar o nosso melhor para garantir as entregas em sua casa. Por isso, iremos suspender temporariamente algumas campanhas promocionais, de forma a conseguir dar uma resposta mais atempada a todos os pedidos”, informa.

Se no consumo do lar deverá estar a manter-se ou a subir nesta fase em que os portugueses recolheram a casa para conter a propagação do novo coronavírus, no caso do negócio da Nespresso para o escritório tudo indica que as vendas para este canal deverão ressentir-se.

“Estamos diariamente a acompanhar a evolução do atual contexto. Sabemos que, tal como na Nestlé, a maioria das pessoas está a trabalhar em formatos de home office, levando a um decréscimo acentuado do número de colaboradores a consumir café nos escritórios, o que poderá impactar, num futuro próximo, as vendas a clientes de office”, admite o responsável de marketing da Nespresso.

Monitorizar fornecimento de matéria-prima

Com o surto do Covid-19 a assumir contornos de pandemia, as Nestlé está a “monitorizar muito de perto” o fornecimento de matéria-prima à fábrica de torrefação de café que a companhia tem no Porto, onde produz, grande parte para exportação, café Buondi, Starbucks (em grão e moído), entre outros. A fábrica coloca produto em mais de 30 mercados internacionais.

“Por agora ainda não”, diz Vítor Manuel Martins, business executive officer Nestlé Professional Iberia, quando questionado sobre se a empresa está a sentir constrangimentos no fornecimento de grão de café. “Mas esta é uma área que estamos a monitorizar muito de perto”.

“É muito cedo para determinar o impacto exato do encerramento dos estabelecimentos do canal Horeca”, refere quando instado a avaliar o efeito do encerramento deste canal nos resultados do negócio do café, área que representa o maior volume de receitas da Nestlé em Portugal.

“Este dependerá de cada empresa. Há empresas como a nossa, que como está presente em todos os canais poderá sentir, provavelmente, uma queda mais acentuada no consumo feito fora do lar, mas como temos também uma vasta gama de produtos para consumo no lar, através do canal retalho, esperamos sentir aqui o contrário, ou seja, um aumento da procura, o que no conjunto dos dois canais poderá significar um equilíbrio.”

Em 2018 a empresa gerou receitas globais de 500 milhões de euros, uma subida de 3,2% face ao ano anterior, refletindo os crescimentos nas unidades de café (entre 3 a 3,5%), pet food (6%), nutrição infantil (6-7%) e confeitaria (7%).