Covid-19. Número de casos sobe para 30 em Portugal

O número de casos confirmados de infecção por Covid-19 subiu na tarde deste domingo para 30. Ao todo há 18 pessoas internadas no hospital de São João, no Porto, e outras seis no Curry Cabral, em Lisboa, segundo adiantou a SIC.

Já durante a parte da manhã tinham sido confirmados outros quatro casos, todos no Porto. Os hospitais de S. João e de Santa Maria instalaram já hospitais de campanha, junto aos serviços de urgência.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que suspendeu a sua agenda durante 2 semanas.

Em todo o mundo, há cerca de 106 mil doentes em 105 países e mais de 3600 mortes. Espanha já passou os 500 casos e 10 mortes confirmadas; Itália, o caso mais complicado na Europa, tem um quarto da população de quarentena e o sistema de saúde está “à beira do colapso”.

Atualizado às 16h45 com mais informação.