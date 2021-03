Covid-19. Pingo Doce e Well"s passam a vender testes rápidos

Tomar, 20 / 01 / 2021 - Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales acompanha o início do processo de testes de antigénio na Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar. Um dos testes realizados hoje, acusou positivo e o aluno foi colocado em isolamento até que os progenitores o foram buscar à escola e toda a turma foi posta em isolamento. ( Carlos Alberto / Global Imagens ) © Carlos Alberto / Global Imagens

O Pingo Doce começa esta quarta-feira a vender nas suas parafarmácias autotestes à Covid-19. Na Well's os testes arrancam vendas na próxima quinta-feira. A cadeia de parafarmácias da Sonae vai permitir fazer entregas através da Glovo, adianta fonte oficial ao Dinheiro Vivo.

A cadeia do grupo Jerónimo Martins inicia hoje a venda de auto testes ao novo coronavírus nas suas parafarmácias na região de Lisboa, alargando na quinta-feira às restantes lojas de Norte a Sul do país, num total de 25 parafarmácias Bem Estar. O custo por teste é de 6,79 euros sendo comercializadas nesta fase inicial caixas de 25 testes, informa a cadeia. Ou seja, cada caixa terá um custo de 168,25 euros.

"Depois das máscaras e do álcool gel, o Pingo Doce assume a linha da frente na disponibilização de produtos essenciais ao combate à pandemia, alargando agora a sua oferta aos auto testes de teste rápido de Antigénio para deteção de Covid 19", afirma Rita Cardoso, diretora comercial da área de Bem Estar, do Pingo Doce, citada em nota de imprensa.

A cadeia prevê alargar, a partir da próxima semana, a comercialização destes testes a todos os espaços Bem Estar, incluindo os localizados no interior dos supermercados e não apenas as parafarmácias com balcão de atendimento.

Na Well's - a rede de parafarmácias do grupo Sonae - a venda dos autotestes, distribuídos pela Roche iniciam-se já amanhã. "O teste rápido de diagnóstico Covid-19 comercializado pela Well's, é o autoteste rápido de antigénio da Roche Diagnósticos, até à data o único aprovado pelo INFARMED como autoteste no regime excecional em vigor", confirma fonte oficial da cadeia.

"A parceria estabelecida com a companhia de diagnósticos do grupo Roche, um dos mais reconhecidos grupos farmacêuticos do mundo, foi determinante para permitir à Well's disponibilizar os primeiros autotestes de diagnóstico covid-19 a todos os portugueses. Com mais de 280 lojas em todo o país, pretendemos contribuir para a proteção da saúde pública disponibilizando testes de autodiagnóstico, assim como informação fundamental para a sua correta utilização. A maioria das lojas Well's irá disponibilizar os testes já esta quinta-feira, sendo que durante o dia de sexta-feira todas as restantes lojas de Portugal Continental disponibilizarão o teste", diz João Cília, diretor-geral da Well"s, citado em nota de imprensa.

Os testes podem ser adquiridos de forma unitária, em lojas físicas da Well's em todo o Portugal Continental, por 6,99 euros. Mas, "para a próxima semana, a Well's passa a disponibilizar caixas de 25 unidades de testes, pelo valor de 125 euros (preço unitário 5 euros)", adianta fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo.

"Os testes rápidos de diagnóstico Covid-19 podem ser encomendados pela Glovo, tal como todos os produtos da Well's. Irão ficar disponíveis na Glovo à medida que cheguem às lojas, porque o fornecimento é feito por cada loja", refere a mesma fonte. Desde abril do ano passado que a Well's tem uma parceria com a plataforma de entregas em casa.

Este teste pode ser realizado por pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, sendo a sua venda permitida apenas a maiores de 18 anos.

Os indivíduos sintomáticos ou que tiveram contacto com casos confirmados devem contactar o SNS24 (808 24 24 24), independentemente do resultado do teste, segundo a recomendação da Direção Geral de Saúde.

Os indivíduos com resultado positivo ou inconclusivo devem também contactar o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24). Em caso de resultado negativo, devem manter todas as medidas de proteção, como o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social.

