Covid-19. Que direitos tem quem fez reservas para um cruzeiro?

Além das dúvidas sobre o que fazer caso tenha uma viagem de avião marcada, tendo em conta o cancelamento de voos e a definição de países de risco, o Centro Europeu do Consumidor lançou um novo guia sobre o tema. Mas, além das viagens de avião, este guia contempla ainda que direitos têm os consumidores em reservas feitas para cruzeiros.

“Se o cruzeiro for cancelado pela empresa responsável, esta deverá reembolsar os montantes pagos ou oferecer outra data para a realização do cruzeiro”, considera o organismo responsável pela proteção dos direitos dos consumidores europeus.

Ainda assim, caso tal não aconteça, o Centro Europeu do Consumidor reconhece que, caso o viajante queira avançar para um cancelamento, pode continuar a existir um custo de cancelamento, que pode “chegar a 100% do preço pago pelo cruzeiro”.

“Contudo, sendo que os cruzeiros devem atracar em portos pré-definidos, aconselhamos que verifique se a atracagem de cruzeiros está ou não autorizada em cada um desses portos”, recomenda o centro europeu. “Se não for possível a atracagem de cruzeiros, recomenda-se o contacto com a empresa, tendo em vista o cancelamento ou alteração sem custos, com o fundamento de que a empresa não poderá cumprir integralmente o contrato celebrado.”

Caso tenha um seguro de viagem, o Centro Europeu do Consumidor refere que tudo dependerá dos termos e condições da apólice de seguro. “Habitualmente, pagam em caso de doença imprevisível, acidentes ou lesões graves do segurado”, relembra o organismo, através de comunicado, referindo que “o risco de ficar doente não está habitualmente coberto pelo seguro”.

Nas últimas semanas têm sido várias as empresas de cruzeiros que estão a impor restrições ao embarque de passageiros que tenham passado por países de risco, como China, Itália ou Coreia do Sul. Empresas da área, como a Costa Cruzeiros ou a MSC são alguns dos exemplos de quem está a restringir o embarque a quem tenha passada por algum país de risco nos últimos 14 dias. Antes de embarcar, há ainda empresas que estão a tomar medidas como a medição de temperatura. Outras empresas estão também a fazer ajustes aos itinerários de viagem, para evitar zonas que possam representar algum risco para os viajantes.

Vale a pena recordar que é importante acompanhar regularmente o Portal das Comunidades, onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá informações sobre quais são as zonas de risco e alterações às viagens.

Em alguns casos, tal como determinadas companhias aéreas estão a permitir a alteração da data de voo sem custos, a Norwegian Cruise Line anunciou esta terça-feira uma nova política de cancelamento. No comunicado da NCL, é referido que, “oferecendo aos passageiros que reservarem viagens até 30 de setembro de 2020 a oportunidade de cancelar até 48 horas antes da data de partida e receber um crédito de cruzeiro futuro de 100%, tendo por base o montante pago aquando a reserva, para utilizar em qualquer viagem até 31 de dezembro de 2022”.