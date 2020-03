Covid-19. Teste de diagnóstico dez vezes mais rápido é aprovado nos EUA

A FDA, entidade que regula a área dos medicamentos nos EUA, deu luz verde a um teste de diagnóstico mais rápido, desenvolvido pela Roche Holding.

A Roche Holding recebeu a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), em resposta a um pedido de emergência, tendo em conta o surto de Covid-19, avança a Bloomberg. Assim, este teste de diagnóstico, que a empresa descreve como altamente automatizado, promete ser dez vezes mais rápido do que os atuais testes.

De acordo com a Bloomberg, este novo teste, que tem duas versões, permite testar mais pacientes num espaço mais curto de tempo. A Roche indica que existem dois sistemas disponíveis, o 6800 e o 8000: no caso do primeiro sistema, é possível fazer 1440 testes num dia; já o segundo tem capacidade para fazer 4128 testes por dia.

“Estamos a aumentar a velocidade de teste em dez”, explicou Thomas Schinecker, responsável pela unidade de diagnósticos da Roche, numa entrevista citada pela Bloomberg. A declaração do responsável da empresa suíça baseia-se na comparação com os atuais testes da Roche.

Ao longo destas semanas, os especialistas têm referido que a área de testes é crucial para conter o Covid-19, referindo a importância de testes mais rápidos, para que seja possível identificar mais depressa pacientes infetados.

Após o anúncio da aprovação da FDA, a Roche sobe em bolsa esta sexta-feira, ganhando 9,82%.

Este é o terceiro teste de diagnóstico a receber aprovação de emergência da FDA. Neste momento, os Estados Unidos têm mais de 1700 casos detetados. Os números mais recentes do Covid-19 dão conta de mais de 135 mil casos confirmados a nível global – deste total, há já mais de 69 mil casos de recuperação.

Em Portugal, o boletim da Direção Geral de Saúde indica que existem 112 casos confirmados de Covid-19. Neste momento, há já um caso de recuperação no país.

Esta semana, foi também anunciado que a Fundação Bill & Melinda Gates, a Wellcome e a Mastercard vão doar um total de 110 milhões de euros para uma iniciativa de acelerador terapêutico para vírus.