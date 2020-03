Covid-19. Twitter revê em baixa projeções de receitas por quebra de publicidade

A rede social Twitter reviu em baixa, na segunda-feira, as projeções de receitas para os primeiros três meses do exercício fiscal de 2020, por causa do decréscimo de publicidade na plataforma digital, na sequência da pandemia da doença covid-19.

De acordo com um comunicado divulgado, citado pela agência espanhola Efe, a empresa liderada por Jack Dorsey indicou que, com base em dados atuais, é possível prever que as receitas do Twitter entre janeiro e março sejam “ligeiramente inferiores” em relação ao período homólogo de 2019.

Esta empresa também anteviu que poderá regressar temporariamente aos prejuízos, na sequência da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Contudo, a rede social também registou um aumento de 23% no número de utilizadores que acedem ao Twitter diariamente, como consequência desta pandemia.

“O objetivo do Twitter é servir de plataforma para a discussão pública e, nestes tempos, o nosso trabalho é tremendamente importante. Estamos a observar um aumento no número de pessoas que estão a utilizar o Twitter e as nossas equipas estão a demonstrar uma resiliência incrível para se adaptarem a este momento sem precedentes”, apontou Dorsey.

Em 02 de março, o Twitter foi uma das primeiras empresas tecnológicas situadas em Silicon Valley, no estado da Califórnia, a recomendar o teletrabalho para os cerca de 5.000 funcionários que emprega.

