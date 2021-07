Covid-19: UE reconhece certificado suíço e vice-versa a partir de sexta-feira

Aeroporto internacional de Frankfurt, Alemanha © Armando BABANI / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2021 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia adotou hoje uma decisão que garante que os certificados covid-19 emitidos pela Suíça serão considerados equivalentes ao Certificado Digital covid-19 da UE e que esta entra em vigor na sexta-feira.

Na prática, os titulares de um certificado suíço - cidadãos suíços, cidadãos da UE e cidadãos de países terceiros que residam na Suíça - poderão viajar dentro da UE nas mesmas condições que os titulares de um certificado da UE.

A reciprocidade pelas autoridades suíças em relação ao certificado da UE está incluída na decisão de hoje.

O certificado digital inclui informação sobre a vacinação, a recuperação da doença ou um resultado negativo de um teste PCR à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

Na Suíça reside uma comunidade de cerca de 260 mil pessoas de nacionalidade portuguesa, segundo dados de 2019 do Observatório da Emigração.