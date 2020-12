Covid-19: Vinte infetados em empresa do ramo alimentar do Carregado

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2020 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

O surto de covid-19 numa empresa do ramo alimentar do Carregado, no concelho de Alenquer, regista 20 trabalhadores infetados, confirmou hoje o delegado de saúde local.

Pompeu Balsa disse à agência Lusa que, no início da semana passada, sete trabalhadores manifestaram sintomas, depois de contágios na comunidade e no contexto familiar, e tiveram teste positivo à covid-19. A esses, juntaram-se mais dois.

Por existirem nove trabalhadores infetados, sob a orientação da autoridade local de saúde pública, a empresa decidiu realizar, no sábado, testes rápidos aos 147 trabalhadores que estavam ao serviço, de um total de 211.

Dos 147, 11 tiveram teste positivo à covid-19, elevando assim para 20 o número de trabalhadores infetados na empresa, a Europastry.

O delegado de saúde adiantou que o surto "está controlado".

A empresa na área da produção de produtos para pastelaria decidiu suspender a laboração e encerrar de forma temporária para proceder a uma higienização mais rigorosa das instalações, e reabriu hoje.

Desde o início da pandemia, Alenquer contabiliza 1.036 casos confirmados, dos quais 264 estão ativos, 756 recuperaram e 16 morreram, segundo o mais recente boletim epidemiológico do município.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, indica um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.577 pessoas dos 300.462 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.