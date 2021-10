Covid traz novos clientes ao PortoBay que quer readequar oferta

António Trindade é CEO do grupo PortoBay. © Foto: Direitos Reservados

A fatura dos investimentos de requalificação em algumas unidades hoteleiras do grupo PortoBay supera os 5 milhões de euros. Mas António Trindade, presidente executivo da cadeia - que tem 15 unidades, 12 das quais em Portugal -, diz que aprenderam lições com a pandemia: captaram novos segmentos de clientes e querem agora adequar as infraestruturas para responder aos novos clientes.

"Cumprimos o plano de investimento de requalificação de vários hotéis nas diferentes geografias. O The Cliff Bay [na Madeira], o PortoBay Hotel Teatro [no Porto], o Porto Mare [Madeira] e o nosso PortoBay Rio de Janeiro", diz ao Dinheiro Vivo António Trindade. Mas não foi só neste quadrante que a cadeia hoteleira decidiu apostar. O sucesso da marca de restauração na Madeira, destino onde conta com sete hotéis, fez com que o grupo tenha decidido transpor conceitos para o continente. A gastronomia tornou-se, assim, numa prioridade, com o PortoBay a abrir dois restaurantes Il Basilico: um no Porto e outro em Lisboa. "É uma preocupação nossa: queremos estar abertos a experiências que o mercado nos peça. Essa é a nossa próxima abordagem ao conceito do well being, que abrange também a gastronomia. Fizemos estes 5,5 milhões de euros em investimentos e nos conceitos porque sentimos [essa necessidade]. A realidade desta pandemia ensinou-nos muita coisa. O mundo mudou, as experiências mudaram e tivemos uma abertura a outros segmentos etários e económicos", diz.

A pandemia passou uma fatura pesada ao turismo. Mas as elevadas taxas de vacinação em Portugal e no resto da Europa (principais mercados emissores) deram fôlego ao turismo nomeadamente na Madeira, neste verão. Até porque a região desperta interesse ao mercado britânico e passou grande parte desta temporada na lista verde. António Trindade salienta que a partir de meados de julho "começou-se a acreditar que a pandemia poderia ser controlada e isto reflete-se em tudo: nos hábitos de consumo, lazer e no turismo".

Olhando para os meses de julho e agosto na Madeira é possível vislumbrar sinais de retoma. Os dados do INE mostram que o arquipélago contou com 119,7 mil hóspedes em julho e 553,9 mil dormidas. Em agosto (dados preliminares) foram 155,2 mil hóspedes e 784 mil dormidas. Estes números estão ainda abaixo do registado em 2019 - quando julho contou com 141,7 mil hóspedes e 747,1 mil dormidas - e em 2018, quando no arranque do segundo semestre as unidades de alojamento contaram com 143,8 mil hóspedes e 767,7 mil dormidas, sendo 155,3 mil hóspedes e 859,7 mil dormidas em agosto. Mas já não refletem uma queda pronunciada.

"Fruto das ocupações muito altas que os hotéis na Madeira tinham, nós tínhamos uma exposição pequena ao mercado nacional. Em ambientes normais, o mercado nacional não chegava a representar 2% das nossas dormidas. A pandemia gerou uma profunda alteração no mercado nacional; para os nossos hotéis, cresceram até 18% a sua quota. Só que com segmentos novos. Tivemos um decréscimo de média etária nos novos hotéis na Madeira entre 6 e 10 anos de idade média", diz o líder do PortoBay.

O gestor defende que, "sobretudo nos hotéis de cinco estrelas, notámos um cliente nacional novo" que, devido à conjuntura pandémica, que determinou o encerramento de algumas fronteiras (que só neste outono começam a reabrir), não viajou para destinos como o Brasil, e optou pela Madeira. "Este segmento, que disparou, teve uma perceção e reação muito positiva aos novos produtos e o que sentimos? Disparou a fidelização desses clientes. Estamos a obter feedback pelas diferentes nacionalidades para perguntar o que é que gostaram mais, menos, e o que os levaria a repetir a estadia. Estamos a fazer esse trabalho para adequar a nossa nova geração de investimentos àquilo que quer este novo leque de clientes no destino e nos hotéis", defende. E acrescenta que pretende "requalificar, readaptar e sobretudo responder a esta nova fidelização de clientes".

Os primeiros passos foram já dados, estando por exemplo as salas de reuniões mais convencionais a ser transformadas em novos espaços de lazer, para novos centros de ioga.



Otimismo para 2022

Os sinais de retoma sentidos a partir de meados de julho animam o presidente do grupo PortoBay. As companhias aéreas estão a retomar as suas operações e os grandes operadores turísticos também já estão a dar força à atividade. Se até ao segundo semestre "não havia aquilo que era o elemento fundamental para o desenvolvimento do setor turístico, a confiança", desde então a confiança regressou ao mercado e "assiste-se agora à retoma".

Os hotéis PortoBay começaram em agosto a assistir ao regresso também dos clientes tradicionais. E, atualmente, "estamos com taxas de clientes de repetição a ultrapassar os 50%, com as nossas taxas de ocupação a ultrapassar os 90%". Por isso, "isto leva-nos a pensar que, 2022 será um ano muito positivo em termos de ocupação, porque estamos a acumular uma nova fidelização e a manter a fidelização tradicional".