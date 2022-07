Coviran com vendas brutas de 1644 milhões de euros em 2021, dos quais 199 milhões foram em Portugal

Coviran teve vendas brutas de 1644 milhões de euros em 2021 © Coviran

As vendas brutas da Coviran somaram 1644 milhões de euros em 2021, dos quais 1445 milhões em Espanha e 199 milhões em Portugal, anunciou esta quarta-feira a cooperativa de supermercados.

Em comunicado, a Coviran -- composta por 2404 sócios retalhistas independentes -- refere que o volume líquido de negócio recuou 4% face a 2020, mas registou um "crescimento relevante relativamente a 2019".

"É importante salientar os excelentes resultados obtidos num ano extraordinário e atípico como foi o de 2020", sustenta.

Em Portugal, onde está presente há 11 anos, a marca diz "continua[r] o seu desenvolvimento e expansão de negócio, potenciando o desenvolvimento e crescimento em todos os territórios".

"A Coviran Portugal já é uma referência no setor alimentar, com um crescimento sustentado tanto em número de sócios, como de supermercados", refere, salientando o seu "modelo diferenciador" enquanto "única cooperativa de supermercados do país".

"A Coviran em Portugal resulta de um processo de internacionalização bem-sucedido, com uma equipa portuguesa, uma rede logística composta por três plataformas de distribuição e com foco nos seus associados, que recebem as ferramentas e serviços necessários para a gestão dos seus supermercados, como formações na Escola de Comércio", enfatiza.

Citado no comunicado, o diretor geral da Coviran Portugal afirma que a marca consegue "oferecer valor e rentabilidade no mercado do retalho independente, quando equiparado a outros modelos de franquia", pois detém "um dos modelos mais rentáveis do retalho de proximidade".

"Continua a ser nosso objetivo posicionarmo-nos como a melhor proposta de valor para os pequenos e médios empresários através do nosso modelo cooperativo, que se reflete mais social e participativo", afirma Acácio Santana.

Reclamando a quarta posição no 'ranking' nacional por número de estabelecimentos, a Coviran fechou o exercício de 2021 com mais de 2856 supermercados a operar sob a sua insígnia, distribuídos principalmente por Espanha e Portugal, e 15119 postos de trabalho diretos.