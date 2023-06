Coviran com vendas de 213,8 milhões em Portugal no ano passado

Dinheiro Vivo 27 Junho, 2023 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

A espanhola Coviran fechou o ano passado com vendas brutas de 1,786 milhões de euros. Destes, 213,8 milhões de euros correspondem a Portugal e 1572,5 milhões de euros correspondem a vendas em Espanha, detalha a rede de supermercados, que na segunda-feira viu as suas contas aprovadas em assembleia-geral.

Em comunicado a marca detalha que "o resultado antes dos impostos do exercício de 2022, ascende a 1,88 milhões de euros, atingindo um resultado líquido de 1,02 milhões de euros devido ao efeito fiscal".

As receitas liquidas da Coviran cresceram 5,23% quando em comparação com 2021, tendo o EBITDA alcançado os 10,02 milhões de euros. Ou seja um aumento de 27,98% em relação ao período homólogo.

A rede Coviran fechou o ano de 2022 com 2730 supermercados, distribuídos principalmente entre Portugal e Espanha, e com 15121 postos de trabalho, dos quais 93,46% do emprego direto é permanente, mais 4,4% do que em 2021.

Ainda no decorrer do ano passado, a empresa reforçou a sua rede logística e terminou 2022 com 26 plataformas próprias, três delas em Portugal, "oferecendo 442 metros quadrados de superfície de venda aos seus associados, para além de quatro plataformas externas", refere a marca.

E, para atender às exigências nutricionais, reformulou a composição dos seus produtos de marca, 1327 em Espanha e 1141 em Portugal. A marca trabalha com 2274 fornecedores em Espanha e Portugal, aos quais adquiriu produtos no valor de 548 milhões de euros.

Durante a assembleia geral, José António Benito, o presidente da Coviran, louvou os resultados e apelou à unidade dos sócios "como o caminho e o contexto imprescindível para atingir os nossos objetivos".