Coviran quer abrir 30 novos supermercados em Portugal

Acácio Santana, diretor-geral da Coviran Portugal © DR

Mónica Costa 23 Março, 2022

Presente em Portugal há cerca de 10 anos a cooperativa ibérica de distribuição alimentar, Coviran, pretende manter-se como uma referência de comércio de proximidade e, ao mesmo tempo, expandir a marca em território nacional. Para este ano está prevista a abertura de 30 novos supermercados, de modo a permitir chegar a mais pessoas e localidades. Atualmente a Coviran tem 290 lojas espalhadas por todo o país, tanto em zonas urbanas como em zonas rurais e emprega mais de 1900 colaboradores.

Outro foco para esta expansão é na Coviran Plus, como refere ao Dinheiro Vivo, o diretor-geral da Coviran Portugal. Acácio Santana adianta que para esta insígnia existe a previsão de abrir cinco novos espaços, para colocar "à disposição dos consumidores uma maior diversificação de serviços, sem comprometer a sua qualidade".

A Coviran caracteriza-se por ser "um modelo de negócio diferenciador que visa a dar suporte de negócio aos retalhistas, no abastecimento integral dos produtos e de todas as ferramentas", explica aquele responsável. E, por se tratar de um modelo corporativo, a marca considera-se "a melhor resposta" para muitos retalhistas e empresários que procuram flexibilidade e adaptação nos seus negócios.

É neste sentido que a Coviran se considera um apoio à economia local, já que é uma marca que "privilegia sempre o local, algo associado à ideia de proximidade que vem a distinguir o nosso negócio face à competição do setor", ressalva Acácio Santana.

"O objetivo é fomentar a economia dos locais onde atuamos, seja através da criação de postos de trabalho ou através da compra de bens a produtores locais", afirma, explicando que cada um dos associados conhece perfeitamente a zona onde vai abrir o seu supermercado Coviran e que desta forma o seu espaço venderá sempre artigos produzidos localmente. "De um ponto de vista prático, a aposta no local permite-nos oferecer ao consumidor produtos frescos e da época, tendo em consideração as colheitas comuns à região e as preferências específicas dos consumidores", específica.

Trabalhar em pandemia

Manter os supermercados da marca a funcionar durante a pandemia de Covid-19 e nos confinamentos revelou-se um desafio que ainda não foi superado totalmente. Se numa primeira fase foi necessário garantir uma cadeia de abastecimento às lojas, depois foi adaptar a operação dentro das restrições sanitárias, descreve o diretor-geral da Coviran, em Portugal. Para além disto foi ainda necessário lidar com a dificuldade de gerir os recursos humanos.

Mas o facto de até existirem lojas desta insígnia em localidades com pouca população "garantiu ao consumidor um abastecimento de bens essenciais perto de casa, evitando deslocações desnecessárias", revela. E, por se manterem próximos dos seus consumidores ganharam "uma enorme fidelização e confiança em tempos de adversidade".

E em tempos de guerra...

Acácio Santana considera que 2022 vai ser um ano desafiante, já que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia "vai fragilizar ainda mais a economia europeia e nacional - que já estava fragilizada pela pandemia que ainda não está totalmente ultrapassada".

Com toda a incerteza e dificuldades em obter "matérias-primas dos básicos, com o nível de inflação atípico, dificuldades com cumprimentos de prazos com os equipamentos de lojas", poderá acontecer que a abertura de alguns supermercados, prevista para este ano possa ser adiada. "No entanto, ressalvo que nos tempos difíceis que se avizinham a prioridade da Coviran será a manutenção dos seus serviços, dos postos de trabalho, do apoio às famílias, aos produtores e aos nossos sócios", afirma Acácio Santana.

O Grupo Coviran é composto por mais de três mil supermercados, tendo mais de 2500 sócios repartidos pela Península Ibérica. O grupo é responsável por 15560 empregos.

Em 2020, registou o crescimento das vendas brutas, que atingiram os 1703 milhões de euros, 21,5% acima do ano de 2019. Deste montante, 196 milhões de euros correspondem a vendas realizadas em Portugal e 1507 milhões de euros em Espanha. As contas de 2021 vão ser divulgadas na Assembleia Geral da Coviran..