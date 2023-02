Cozinha Continente. Chegaram os novos restaurantes da MC

Para já são três, mas em abril está prevista uma nova abertura, na Amadora. Os restaurantes Cozinha Continente vieram para colmatar uma lacuna que a MC, do grupo Sonae, identificou no que à comida pronta diz respeito. "Não é uma questão de moda. É uma solução que agrada e que acaba sempre por fazer falta num determinado momento", diz ao Dinheiro Vivo, Ana Alves, a responsável pela área de Food Solutions da MC. "Depois, também há a vertente económica porque, às vezes, é mais barato optar por soluções já prontas do que comprar os ingredientes para cozinhar", declara.

A crescente procura por soluções de comida pronta, que acelerou com a pandemia, mostrou que "esta é uma época em que tudo gira muito em torno da comida e da comida pronta", frisa Ana Alves que garante estarmos numa época em que a alimentação é "rainha".

O projeto Cozinha Continente demorou quase um ano até ver a luz do dia. Praticamente 12 meses de testes a produtos e de muitas visitas a fornecedores. Para a abertura dos primeiros três restaurantes houve um investimento de mais de dois milhões de euros, que Ana Alves sabe não terão retorno nos primeiros anos.

"É um investimento a longo-prazo e que não se esgota no restaurante e na cozinha Continente. Na verdade, estamos a fazer isto para mostrar o que temos de melhor dentro do nosso hipermercado e que pode ser consumido quente aqui ou levado para casa", declara a responsável.

O segredo do sucesso

A primeira Cozinha Continente a abrir foi a de Vila Real, em março de 2022. E porquê ali? "Se em Vila Real vingasse, sabíamos que vingava em qualquer lado, porque em Vila Real come-se muito bem, muito barato e em muita quantidade". As expetativas acabaram largamente superadas. De tal forma que foi necessário mexer rapidamente no plano de expansão.

Passado o primeiro teste seguiu-se a Cozinha Continente de Viseu, que abriu em dezembro. E, já no início deste ano, foi inaugurado o terceiro espaço, em Telheiras, Lisboa. "Foi uma bomba", afirma a responsável, explicando que, em média, ali são vendidas cerca de cerca de 480 refeições por dia. Já os outros dois restaurantes vendem metade deste número.

O segredo do sucesso são os pratos, elaborados como na cozinha lá de casa. Todas as receitas foram revistas e atualizadas para não incorporarem intensificadores de sabor, corantes ou aromatizantes artificiais. O mentor desta mudança é o chef executivo André Matos, que pensou e desenvolveu todos os conceitos.

"É o guardião destas regras e trabalhou com a sua equipa na redefinição das nossas receitas. Tudo o que é vendido pela marca Cozinha Continente passou pelas mãos desta equipa", diz Ana Alves, confessando que a MC reconheceu que, do ponto de vista do conhecimento gastronómico, tinha de evoluir. "No balcão de atendimento a equipa reviu 33 receitas e quando digo rever é alterar. Algumas são completamente novas ", frisa.

Para garantir que a refeição que se come em Viseu é igual à de Telheiras e de Vila Real, todas as fichas técnicas foram rigorosamente elaboradas e passadas para todas as unidades Cozinha Continente.

Pegando no exemplo do Bife à Portuguesa, Ana Alves explica que o corte da peça foi previamente definido com os fornecedores, bem como o corte da batata que acompanha a carne. Em suma, as receitas são seguidas de igual forma em todos os locais e até os equipamentos das cozinhas são iguais, para garantir o mesmo sabor em todos os espaços.

Novas contratações

Levar a cabo o novo projeto exigiu contratar mais pessoas. Nos três restaurantes trabalham cerca de 85 pessoas, mas as contratações continuam devido à abertura do novo espaço, na Amadora. "Além de que esta é uma área com muita rotação, por isso, precisamos sempre de estar a treinar e preparar pessoas, porque os processos são muito rigorosos", diz Ana Alves.

O início do processo, ou seja, contratar para a loja de Vila Real foi mais moroso. Mas, desde o momento em que a equipa ficou fechada, tornou-se mais fácil conseguir formar as restantes. "A equipa que foi contratada para Viseu já estagiou em Vila Real e esta de Telheiras já estagiou nas outras duas cozinhas", especificou a responsável, detalhando que todos os que trabalham nos espaços Cozinha Continente têm formação a nível da higienização e do fardamento. "Por exemplo, ninguém entra no espaço sem touca", assegura.

Combater o desperdício

Ana Alves diz que o tema do desperdício faz parte integrante do ADN da MC. "Pode haver quebra, mas não pode haver desperdício". O que remetendo para um restaurante se revela particularmente difícil, uma vez que é uma área onde "tipicamente existe desperdício". A forma de combater as sobras é conseguir um processo onde elas não existem.

"Claro que dentro do desperdício que se gera, trabalhamos com a Too Good to Go e com a Refood, para garantir que tem aproveitamento", mas o trabalho inicial é feito de forma a evitá-lo, reforça a dirigente.

E exemplifica: os ingredientes são da loja Continente onde está o restaurante, evitando assim comprar-se a mais. Existe também uma gestão da quebra muito apertada. "Garantimos que não expomos além da hora que é suposto. É um esforço que fazemos e as pessoas têm de compreender que esta comida já nem sequer pode ser doada, tem de ir para o lixo", explica, garantindo que um cliente que chegue depois das 14 terá sempre acesso a pratos confecionados na hora. Já a comida refrigerada tem mais validade e pode ser doada.