Cozinhas do Pingo Doce vão fornecer mais 40 restaurantes

Cozinha central de Odivelas © Diana Quintela / Global Imagens

Quem entra no Pingo Doce do Strada Outlet, em Odivelas, não imagina que atrás da loja existe uma cozinha gigante, que fornece os supermercados da cadeia retalhista. Além das refeições de take away e embaladas, aquele espaço fornece ainda - em conjunto com a congénere de Aveiro - os mais de 140 restaurantes Pingo Doce. A estes vão juntar-se mais 40 que abrirão no decorrer de 2023, revelou ao Dinheiro Vivo o diretor de Meal Solutions do Pingo Doce, Óscar Costa, adiantado que serão criados 400 postos de trabalho.

Nas cozinhas centrais do Pingo Doce alia-se a confeção de refeições caseiras com a produção em larga escala, para oferecer o sabor da comida "lá de casa". Como diz Gonçalo Costa, o chef executivo responsável pelas duas cozinhas, "não há motivo para comer mal atualmente, já que oferecemos comida económica, cheia de sabor, com qualidade e feita por cozinheiros à moda antiga".

Gonçalo Costa explica que nos dois espaços são produzidas diariamente 85 referências (entradas, sopas, pratos principais e sobremesas) que depois são encaminhadas para os armazéns de Azambuja, Alfena e Algoz, de onde são distribuídas paras as lojas Pingo Doce e Recheio. Ao todo, e entre as duas cozinhas, são produzidas cerca de 41 toneladas de comida, confecionadas por mais de duas centenas de profissionais. Só em 2022 foram cozinhadas 200 receitas diferentes e o que uma cozinha faz, a outra não repete.

"A nível ambiental diminuímos a pegada de carbono, porque não temos o mesmo fornecedor a entregar a mesma matéria-prima em dois destinos. A nível de distribuição e produção é igualmente benéfico, porque especializamos as nossas equipas nos pratos, conseguimos manter a mesma qualidade das produções", detalha o chef.

O cuidado posto na elaboração dos pratos começa logo nos fornecedores. A prioridade é a produção nacional e o recurso ao mercado externo só acontece quando existe alguma crise que não permita a aquisição dos produtos em Portugal. "Somos a única insígnia que controla os processos desde o fornecedor até à boca do cliente.

Temos auditorias aos nossos fornecedores e vamos sempre até à origem de cada ingrediente, em cada receita", diz Gonçalo Costa, frisando que a empresa não trabalha com países em conflito, nem onde exista potencial trabalho escravo infantil. A China é um dos países com o qual não há relação.

Conseguir saber se realmente não estão a ser adquiridos produtos destas proveniências acaba por ser um enorme desafio para a empresa, explica o diretor de Meal Solutions ."Às vezes temos produtos que são facilmente identificados e que podem dar resposta às necessidades dos clientes, mas depois deparamo-nos com estas questões", revela Óscar Costa, detalhando que, por vezes, já estão identificados o artigo, o fornecedor e o contacto, mas depois há uma especiaria proveniente da China ou da Rússia. "Aí já não a podemos usar".

A comida lá de casa

O chef Gonçalo Costa explica que todos os pratos começam com os cozinheiros e com os refogados. "É tudo pesado e feito como se fosse em casa, só que numa panela maior". Para conseguir o melhor produto são feitos testes internos e externos e analisadas as opiniões de painéis externos anónimos. Desta maneira "percebermos qual é a aceitação. Fazemos cerca de 600 testes de matérias-primas por ano para ver se está tudo como devia estar", acrescenta Óscar Costa.

E, de forma a evitar o desperdício são aproveitados os "legumes feios" que são artigos que nasceram fora de formato, que não se podem pôr na prateleira. "Para os nossos fornecedores não tinham valor, iam para as produções de agropecuária, mas negociámos para ser um produto para nós, processado e cortado para usarmos nas bases das sopas". O que acabou por ser mais uma fonte de rendimento para os produtores nacionais. "Eles ficaram a ganhar e nós mantivemos a qualidade e sabor nos nossos pratos", afirma o Gonçalo Costa.

O chef garante que a comida feita nas "suas" cozinhas não tem concentrados, intensificadores de sabor, conservantes ou corantes adicionados e que a qualidade dos pratos é garantida no processo de produção. "Ganhamos validade no processo de arrefecimento, que é o mínimo de tempo possível na temperatura de risco", diz, detalhando que a cozinha de Aveiro tem uma tecnologia de armários de criogenia que arrefecem a comida muito rapidamente e que o mesmo sistema está a ser instalado em Odivelas.

Assim é possível diminuir o tempo em que a comida está na temperatura de risco e consegue-se qualidade de produto final