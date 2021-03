Cozinheiros, barmen, empregados de mesa: Grupo Olivier tem novidades e está a recrutar

O empresário e chef Olivier da Costa. © Paulo Spranger /Global Imagens

Em pleno confinamento, Olivier abriu o primeiro restaurante virtual de chef em Portugal, o Savage no Parque das Nações. E apesar da pandemia continuar a impor grandes restrições ao setor da restauração, o restauranteur que ao longo de 25 anos construiu um leque de marcas prestigiadas, incluindo seis conceitos diferentes distribuídos por 16 espaços não está parado.

Para preparar a reabertura dos vários restaurantes liderados por Olivier da Costa e responder aos seus planos de expansão, o Grupo Olivier está a recrutar novos talentos para reforçar a equipa em diversas áreas, de cozinheiros a empregados de mesa e barmen, com foco na prestação do melhor serviço ao cliente. E, já a pensar numa das grandes inaugurações deste ano, estão também abertas as candidaturas para sushiman.

"O anúncio de reabertura dos restaurantes para 5 abril estabeleceu o horizonte que esperávamos para voltarmos a receber os nossos clientes com a excelência que a longa experiência do grupo assegura e com todas as medidas de segurança consolidadas.", explica Joel Pires, commercial and marketing director do Grupo Olivier Restaurantes.

Acentuando a solidez do grupo, o porta-voz afirma que "o processo de recrutamento agora lançado está aberto aos melhores profissionais, aqueles que partilhem da missão do grupo de oferecer momentos gastronómicos únicos com um twist by Olivier aos seus clientes".

No ano em que comemora 25 anos de carreira, o grupo irá dar continuidade à criação de conceitos inovadores quer no país quer lá fora, mantendo o ritmo de evolução da empresa. Com várias unidades já estabelecidas fora de Portugal e face a novas aberturas internacionais, "estamos a contratar novos colaboradores quer para o território nacional como para outros países", justifica Joel Pires. "Qualquer colaborador que trabalhe no grupo Olivier e pretenda seguir uma carreira internacional, tem a oportunidade de representar as nossas marcas noutras geografias."

Com marcas como KOB (Lisboa e Porto), Guilty (Avenida, Parque das Nações e Porto), Yakuza (Rato, Algarve, Cascais e Porto), SEEN (São Paulo, Lisboa, Bangkok e Koh Samui, além do Sky Bar by SEEN em Lisboa) e Savage (Lisboa e São Paulo), o grupo Olivier tornou-se um ícone incontornável da restauração portuguesa, mantendo, em plena pandemia, a sua capacidade de investir em Portugal e lá fora. Depois de, em 2017, dar início à expansão internacional com a abertura do primeiro restaurante da marca SEEN, em São Paulo (Brasil) - que rapidamente se tornou num dos espaços mais emblemáticos da capital paulista, ocupando o top 20 de restaurantes do Tripadvisor para a região, entre mais de 17 mil opções -, o grupo mantém os seus planos de expansão.

Para tal, procura agora candidatos "com experiência anterior nas funções, bons conhecimentos de inglês; sentido de responsabilidade e trabalho de equipa; excelente capacidade de comunicação; dinamismo e resistência ao stress e disponibilidade para trabalhar por turnos e folgas rotativas".