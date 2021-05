CP alerta para perturbações de comboios entre 25 de maio e 2 de junho

Passageiros a saírem de um comboio na estação do Rossio, em 1 de fevereiro de 2021. © André Luís Alves/Global Imagens

Os ferroviários da CP - Comboios de Portugal iniciam às 0:00 de terça-feira uma greve parcial por aumentos salariais e melhores carreiras que poderá causar alguma perturbação na circulação de comboios, admitiu a empresa.

A greve, que termina às 24:00 de 02 de junho, é convocada pelo Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários para exigir a valorização dos salários e das carreiras e protestar contra escalas de serviço com mais de nove horas.

Este sindicato é o antigo sindicato dos ferroviários braçais e representa sobretudo manobradores.

Cada trabalhador fará diariamente duas horas de greve no início do período normal de trabalho e outras duas no final do período normal de trabalho.

Fonte oficial da CP disse à agência Lusa que "poderão ocorrer algumas perturbações na circulação" a partir de terça-feira, devido à paralisação.

Para quinta-feira está marcada outra greve na CP, mas de 24 horas, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP. Também para este dia está marcada uma greve na IP, empresa que gere a rede rodoferroviária nacional.

A CP autoriza o reembolso ou revalidação sem custos para os bilhetes adquiridos para viajar entre 25 de maio e 2 de junho em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional