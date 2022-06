CP alerta para perturbações significativas nos dias 10, 12, 13 e 16 de junho devido a greve

Comboios de Portugal em greve dias 10, 12, 13 e 16 deste mês © ESTELA SILVA/LUSA

A CP - Comboios de Portugal alerta que a circulação de comboios da empresa deverá ter perturbações "significativas" esta sexta-feira e nos dias 12, 13 e 16 de junho devido a greve, informou esta quinta-feira.

"A CP -- Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por organizações sindicais, podem ocorrer perturbações significativas na circulação de comboios nos próximos dias 10, 12, 13 e 16 de junho", refere o comunicado divulgado hoje.

Na nota, a CP indica que o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos, cuja lista estará "brevemente disponível" no site da empresa.

A CP refere que aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.

A empresa "lamenta os incómodos causados aos seus clientes" e "recomenda a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios", através do contacto com os canais de informação da empresa, no site ou na linha de atendimento.