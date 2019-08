CP com mais passageiros e menos prejuízos no primeiro semestre

Mais passageiros e menos prejuízos. Este é o resultado que a CP – Comboios de Portugal registou no primeiro semestre deste ano. A transportadora ferroviária pública apresentou prejuízos de 49 milhões de euros, inferiores aos 55,3 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado, segundo o relatório intercalar divulgado esta terça-feira.

A redução dos prejuízos foi conseguida à custa do crescimento dos rendimentos de tráfego, que cresceram 4,4%, para 130,16 milhões de euros. Esta subida foi possível graças ao aumento de passageiros nos serviços urbanos da CP de Lisboa e do Porto e dos serviços de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades).

A CP transportou mais 4,4 milhões de passageiros entre janeiro e junho: houve 66,39 milhões de utentes a recorrer aos comboios desta empresa. O maior crescimento (+8,4%) registou nos comboios urbanos de Lisboa, o que poderá ser explicado pela introdução, em abril, do programa de apoio à redução tarifária.

Nos comboios regionais, o desempenho não foi tão satisfatório: o aumento de passageiros foi de apenas 2,7% para 5,39 milhões de utentes. Além disso, os ganhos gerados com este crescimento até foram negativos: os proveitos de tráfego neste serviço caíram 1,1% para 13,51 milhões de euros.

No final do primeiro semestre, a CP tinha 2615 trabalhadores, menos 72 do que no primeiro semestre de 2018 e menos 43 do que no final do ano passado. Isto aconteceu devido ao facto de o número de rescisões ” ter superado o valor inicialmente estimado e de não ter sido possível concretizar os processos de recrutamento previstos. Entre janeiro e junho, apenas entraram 4 funcionários para a CP e saíram 47 elementos, por reforma ou rescisões por mútuo acordo.

No final deste ano, as entradas de membros na empresa deverão crescer substancialmente porque foi anunciada a contratação de 120 pessoas para a CP, segundo o plano apresentado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no final de junho.

Este foi o último semestre da CP sob o comando de Carlos Gomes Nogueira, que foi demitido em meados de julho. Nuno Freitas, ex-diretor-geral da Nomad Tech, foi o nome escolhido pelo Governo para implementar o novo plano estratégico da empresa.